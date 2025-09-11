Laura Pausini anuncia gira internacional; llegará a México

La gira, que comenzará el próximo marzo en España, parará en ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Santiago o Ciudad de México

Laura Pausini anunció este miércoles el próximo lanzamiento de la continuación de uno de sus discos más famosos, 'Yo canto', y que llegará acompañado de una gran gira internacional que pasará por Latinoamérica, con fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana, Puerto Rico y Brasil.

La gira, que comenzará el próximo marzo en España, parará en ciudades como Montevideo (10 de abril), Buenos Aires (12 de abril), Santiago (15 y 16 de abril) o Ciudad de México (2 de mayo).

En declaraciones recogidas por su equipo, la cantante italiana detalló que por primera vez, y por "una decisión muy personal", no arrancará en Italia, sino en España, país en el que ofrecerá cinco conciertos a partir del 27 de marzo del próximo año.

"Hay canciones que te adoptan, igual que hay países que te abrazan. (...) Y del mismo modo he elegido España para iniciar este viaje porque, aunque no nací aquí, lo siento como mío. Ambas elecciones me emocionan profundamente y son mi forma de agradecer y celebrar las historias, la música y las personas que tanto me han dado", dijo.

Después, continuará por Latinoamérica, para llegar a Norteamérica posteriormente con siete conciertos en puntos como Miami (16 de mayo), Los Ángeles (28 de mayo) o Nueva York (6 de junio).

En otoño será el turno de Italia e importantes ciudades europeas como Lisboa y Ginebra.

En febrero de 2027, la gira llegará a Brasil y regresará a casa con un gran espectáculo en estadios, seguido de una nueva serie de conciertos en invierno por Italia y Europa hasta finales de año.

Sobre el lanzamiento de la continuación de 'Yo canto', que tendrá por sencillo título 'Yo canto 2', Pausini señaló que "nunca dejé de pensar en hacer nuevas ediciones de ese álbum de versiones".

Publicado originalmente en 2006, después de que la artista recibiera su primer Grammy, aquel trabajo consistió en una reinterpretación de clásicos italianos para darlos a conocer aún más al mundo y le permitió convertirse en la primera mujer en actuar en el estadio San Siro de Milán ante 70.000 personas.

Este mismo viernes estará disponible en italiano, español, portugués y francés el primero de los temas de esa segunda parte, 'Mi historia entre tus dedos', original de Gianluca Grignani y popularizada en 1994.

En una fecha aún no oficializada llegará el resto del álbum, 'Yo canto 2', que además incluirá en español las canciones que más le gustan de artistas latinos.