Laura Flores cuenta cómo es trabajar con Yahir y Ninel Conde

Ninel Conde, Laura Flores y Yahir se presentaron jueves y viernes en la obra “Porque los hombre aman a las Caaaaaa nijas” en Monterrey.
Laura Flores comentó que han tenido una gran hermandad en el escenario a pesar de lo que digan las personas.
Al llegar al Aeropuerto internacional de Monterrey, la cantante mencionó que también le gustaría colaborar en algunas canciones.
“Felices los tres, tenemos una química muy padre, un entendimiento, una naturalidad, o sea todo el mundo puede tener opiniones, pero yo en lo personal estoy agusto, feliz, agradecida, mis compañeros en escenas son lo máximo, todos tenemos el mismo Beat, el mismo chip”.