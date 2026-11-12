Laura Bozzo sigue hospitalizada; necesita asistencia respiratoria

La conductora peruana permanece en el Hospital General de México por complicaciones pulmonares, tras ser operada por una úlcera duodenal perforada

La conductora peruana Laura Bozzo permanece hospitalizada en el Hospital General de México, donde continúa recibiendo asistencia respiratoria debido a complicaciones pulmonares que han impedido su recuperación para recibir el alta médica.

De acuerdo con información difundida, aunque se han mencionado avances en su recuperación, Bozzo todavía enfrenta problemas en uno de sus pulmones y necesita permanecer conectada a un respirador.

Estos reportes aseguran que la conductora continúa bajo atención médica debido a una afectación pulmonar que todavía no ha podido resolverse.

La conductora lleva cerca de un mes hospitalizada y, hasta el momento, no existe una fecha establecida para que pueda abandonar el centro médico.

Laura Bozzo fue hospitalizada por una úlcera duodenal

La emergencia médica de Laura Bozzo comenzó la noche del 13 de octubre, cuando tuvo que ingresar al Hospital General de Acapulco "El Quemado" debido a fuertes dolores abdominales.

Tras ser valorada por los médicos, se detectó que tenía una úlcera duodenal perforada, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

Sin embargo, después de la operación su condición presentó diversas complicaciones. Entre los problemas de salud reportados se encontraron peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo.

Debido a la gravedad de su situación, posteriormente fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México, donde permaneció intubada y sedada en el área de terapia intensiva.

La presentadora se encuentra en una habitación privada dentro de un área hospitalaria a la que únicamente pueden ingresar personas autorizadas.