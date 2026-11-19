Tras más de un mes hospitalizada por una grave complicación médica, Laura Bozzo continuará su recuperación en casa con apoyo de oxígeno

Después de permanecer más de un mes hospitalizada debido a una grave crisis de salud, la conductora peruana Laura Bozzo recibió el alta médica y continuará su recuperación desde su domicilio, aunque necesitará apoyo de oxígeno y cuidados especiales.

De acuerdo con reportes difundidos, la presentadora habría abandonado el Hospital General de México durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, luego de que su familia consiguiera el equipo respiratorio necesario para continuar con su atención en casa.

La salida del hospital representa un avance en la evolución de la conductora, quien enfrentó complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, su alta no significa que haya concluido el tratamiento médico.

Según la información, una de las condiciones para que pudiera abandonar el nosocomio fue que sus familiares consiguieran tanques y concentradores de oxígeno, debido a que todavía requiere asistencia respiratoria.

La conductora deberá continuar con los cuidados indicados por los especialistas mientras avanza su rehabilitación. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre su evolución en casa.

¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo?

La emergencia médica de Laura Bozzo comenzó a mediados de octubre, cuando presentó complicaciones derivadas de la perforación de una úlcera gástrica. El padecimiento desencadenó peritonitis y una infección abdominal que agravó su estado de salud.

Después de recibir atención de urgencia y ser sometida a una intervención quirúrgica en Acapulco, Guerrero, fue trasladada al Hospital General de México, en la capital del país, donde permaneció bajo vigilancia médica especializada.

Durante su estancia hospitalaria, la presentadora requirió cuidados intensivos y asistencia respiratoria. Además, enfrentó complicaciones pulmonares que prolongaron su recuperación.

A finales de octubre, su hija Victoria de la Fuente informó que la conductora había salido de terapia intensiva y que su condición mostraba una evolución favorable, por lo que fue trasladada a una habitación de hospitalización general.

Su familia estuvo pendiente de su estado de salud

La hospitalización de Bozzo también estuvo acompañada de versiones sobre el supuesto distanciamiento de sus hijas. No obstante, la colaboradora Liz López rechazó esos señalamientos y aseguró que Alejandra de la Fuente permaneció al pendiente de su madre.

De acuerdo con los reportes, fue precisamente Alejandra quien acudió por la conductora para trasladarla a su domicilio, donde continuará con el proceso de recuperación.

Aunque la salida del hospital representa una noticia favorable, Laura Bozzo todavía deberá mantener cuidados especiales y utilizar oxígeno mientras se recupera de las complicaciones que enfrentó.