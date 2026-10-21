Laura Bozzo enfrenta grave estado de salud por choque séptico

Laura Bozzo, de 75 años, permanece bajo atención médica especializada tras una cirugía abdominal, en medio de reportes de nuevas complicaciones.

La conductora Laura Bozzo atraviesa un delicado momento de salud luego de ser hospitalizada de emergencia y trasladada desde Acapulco a la Ciudad de México.

La presentadora de 75 años permanece bajo atención médica especializada después de someterse a una cirugía abdominal, situación que ha generado preocupación entre sus seguidores ante los reportes de nuevas complicaciones.

De acuerdo con información compartida por la prensa, Laura ingresó inicialmente a un hospital en Acapulco el pasado 13 de octubre, luego de presentar fuertes dolores abdominales.

Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica para cerrar la lesión y limpiar la cavidad abdominal.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital de la capital mexicana para continuar con su atención médica. Sin embargo, después de la operación surgieron reportes sobre complicaciones adicionales.

Entre ellas se menciona una posible peritonitis, que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el interior del abdomen, así como un cuadro de choque séptico, una reacción grave del organismo ante una infección que puede comprometer el funcionamiento de distintos órganos.

La información difundida también señala que la conductora habría presentado neumonía y complicaciones pulmonares. Sobre su estado actual, los reportes indican que Laura permanece en terapia intensiva y que su condición fue descrita como grave, pero estable.

Su asistente ha señalado que continúa recibiendo tratamiento y que ha mostrado cierta evolución; no obstante, su estado requiere vigilancia médica constante.

Es importante precisar que los detalles sobre su condición provienen de información difundida públicamente y podrían cambiar conforme avance su recuperación.

La noticia también ha provocado inquietud debido a los antecedentes médicos de la conductora.

En años anteriores, Laura ha hablado sobre problemas de salud relacionados con complicaciones intestinales, por lo que esta nueva hospitalización representa otro episodio delicado.

Mientras tanto, sus familiares permanecen atentos a su evolución y han solicitado respeto a su privacidad en medio de la atención pública que ha generado el caso.

Por ahora, sus seguidores esperan noticias alentadoras sobre la recuperación de la polémica presentadora, conocida por su fuerte personalidad y su extensa trayectoria en la televisión latinoamericana.

La prioridad continúa siendo su evolución médica y la respuesta al tratamiento, mientras se aguardan nuevas actualizaciones que permitan conocer con mayor claridad cómo avanza su estado de salud.