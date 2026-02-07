Latin Lover defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón

Esta razón no se ha podido concluir, debido a que Maribel está pasando por una situación familiar con su esposo Marco Chacón y su nuera

Latin Lover se pronuncia ante la lamentable situación que está atravesando su amiga, la actriz Maribel Guardia, con su nuera Imelda Tuñón. Lover se encontraba en su gimnasio en Monterrey y anteriormente había mencionado que Maribel Guardia podría participar en su podcast, sin embargo, esta razón no se ha podido concluir, debido a que Maribel está pasando por una situación familiar con su esposo Marco Chacón y su nuera. Señalamientos y declaraciones en redes y entrevistas Imelda Tuñón mencionó a través de diversas entrevistas y mediante redes sociales que Marco Chacón supuestamente habría influido en el tratamiento médico que recibió José Julián Figueroa antes de su fallecimiento. “Ahorita la traen fuertísima en las redes, los medios de comunicación, por el problema que tiene con, por lo de su nuera y su nieto, verdad, entonces yo sé que tiene la cabeza en todos lados menos en donde la debería de traer y yo la conozco, a veces me preguntan, ustedes no me han preguntado nada, pero si ustedes me dicen que si creo en Maribel Guardia les digo que hasta con los ojos cerrados, es una mujer muy bella, pero para la gente que no la conoce, puedo decir que por dentro es mucho más bella que por fuera, entonces ella todo lo que habla, dice, todo lo que hace, siempre es por el bienestar de sus seres queridos”, comentó Latin Lover. Una amistad que nació en televisión Latin Lover y Maribel Guardia mantienen una buena amistad con la actriz, gracias al programa “Muévete” en 2006 donde se transmitió durante 4 años. Latin Lover se recupera de cirugía en el hombro El actor mencionó que recientemente lo operaron del hombro, sin embargo, ya se siente mucho mejor y ya puede realizar ejercicio después de ausentarse casi dos meses y medio.