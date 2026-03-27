Latin Grammy 2026 renueva categorías y fija reglas para la IA

La Academia Latina de la Grabación anunció cambios en categorías y criterios de elegibilidad, además de limitar el uso de inteligencia artificial en los premios

La edición número 27 de los Latin Grammy tendrá grandes cambios.

Este jueves la Academia Latina de la Grabación dio a conocer que para la edición de 2026 habrá cambios en categorías, criterios de elegibilidad y reglas sobre inteligencia artificial.

Entre los ajustes destacan los cambios de nombre en categorías, como "Mejor interpretación urbana de lengua portuguesa", que pasará a ser "Mejor álbum urbano de lengua portuguesa"; "Mejor interpretación de música electrónica latina" a "Mejor interpretación de música electrónica" y "Mejor interpretación urbana/fusión urbana" pasará a ser "Interpretación urbana"; "Mejor composición clásica contemporánea" será ahora "Composición clásica".

También anunciaron las modificaciones a los criterios para categorías como "Productor del año" y "Mejor nuevo artista", donde ahora se limita la elegibilidad a intérpretes con menos de tres álbumes o 25 sencillos publicados.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, la academia estableció que solo los creadores humanos podrán ser nominados o premiados, y que las obras con IA deberán contar con una participación humana significativa.

Todos estos cambios aplicarán a la edición 27 de los premios, en línea con la evolución de la industria musical y sus nuevas dinámicas creativas.

La ceremonia se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, mientras que las nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre a través de redes sociales.