Lasso prepara un nuevo disco con un sonido renovado

El enfoque responde a la intención de llevar su música hacia una experiencia más cercana a festivales y conciertos masivos, para así interactuar con el público

Lasso prepara un nuevo disco con el que busca evolucionar su estilo, apostando por un sonido más enérgico y pensado para el directo, sin dejar de lado la conexión emocional con su público.

El cantante atraviesa una nueva etapa musical con el desarrollo de su próximo disco, un proyecto que marca un punto de inflexión en su carrera al apostar por una propuesta distinta a la que lo ha definido en años recientes.

En entrevista, el artista explicó que este material representa un cambio importante, ya que decidió salir de su zona de confort para experimentar con sonidos que amplían su identidad musical.

¿Qué busca Lasso con su nuevo disco?

Uno de los principales objetivos del cantante es construir canciones pensadas para el formato en vivo, con una energía más alta y una estructura que conecte con escenarios de gran escala.

De acuerdo con el propio artista, este enfoque responde a la intención de llevar su música hacia una experiencia más cercana a festivales y conciertos masivos, donde la interacción con el público juega un papel central.

¿Cómo refleja este proyecto su evolución artística?

El nuevo disco también representa una evolución personal y creativa, en la que Lasso busca mantenerse vigente dentro de la industria musical sin perder la esencia que lo ha conectado con su audiencia.

En este proceso, el cantante apuesta por una propuesta que equilibra lo emocional con lo enérgico, integrando matices que amplían su rango sonoro.

¿Qué se espera de esta nueva etapa?

Con este proyecto, Lasso se adentra en una fase más arriesgada de su carrera, con temas que no solo buscan generar identificación, sino también hacer vibrar al público en cada presentación.

El lanzamiento de este material marcará un nuevo capítulo en su trayectoria, con una apuesta por la innovación sin desprenderse de los elementos que han definido su estilo.