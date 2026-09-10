¡Lara Campos llevará su magia navideña a la Arena Monterrey!

Lara Campos presentará su espectáculo navideño en Arena CDMX y Arena Monterrey, con música, magia, coreografías y una aventura familiar

Lara Campos llevará su espectáculo navideño a la Arena CDMX y la Arena Monterrey con música, magia, coreografías y una aventura para disfrutar en familia.

La temporada navideña llegará acompañada de música, ilusión y magia con “Navidad con Lara Campos”, un espectáculo diseñado para reunir a toda la familia en una experiencia llena de sorpresas.

La presentación contará con canciones navideñas, personajes entrañables, coreografías y algunos de los éxitos favoritos de Lara Campos, además de una historia que llevará a los protagonistas hasta el Polo Norte.

Lara Campos prepara una celebración especial

En esta aventura, Rhenné y Galleta acompañarán a Lara durante una historia que comienza con un deseo aparentemente sencillo: adelantar un poco la Navidad para sorprender a la artista.

Sin embargo, la ocurrencia de Rhenné desencadenará una aventura inesperada que llevará a los protagonistas a vivir una celebración donde la imaginación y el espíritu navideño serán los grandes protagonistas.

Santa Claus también llegará al escenario

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de la llegada de Santa Claus, canciones navideñas, divertidas coreografías y momentos pensados para cantar, bailar y compartir en familia.

La puesta en escena busca convertir cada presentación en una celebración navideña, con una combinación de música, magia e ilusión para grandes y pequeños.

¿Cuándo será Navidad con Lara Campos?

“Navidad con Lara Campos” tendrá dos presentaciones en México:

Arena CDMX: 29 de noviembre, a las 17:30 horas.

29 de noviembre, a las 17:30 horas. Arena Monterrey: 6 de diciembre, a las 17:30 horas.

La venta al público en general para ambas presentaciones comenzará el jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas.