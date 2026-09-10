¡Lara Campos llevará su magia navideña a la Arena Monterrey!

Lara Campos llevará su espectáculo navideño a la Arena CDMX y la Arena Monterrey con música, magia, coreografías y una aventura para disfrutar en familia.
La temporada navideña llegará acompañada de música, ilusión y magia con “Navidad con Lara Campos”, un espectáculo diseñado para reunir a toda la familia en una experiencia llena de sorpresas.
La presentación contará con canciones navideñas, personajes entrañables, coreografías y algunos de los éxitos favoritos de Lara Campos, además de una historia que llevará a los protagonistas hasta el Polo Norte.
Lara Campos prepara una celebración especial
En esta aventura, Rhenné y Galleta acompañarán a Lara durante una historia que comienza con un deseo aparentemente sencillo: adelantar un poco la Navidad para sorprender a la artista.
Sin embargo, la ocurrencia de Rhenné desencadenará una aventura inesperada que llevará a los protagonistas a vivir una celebración donde la imaginación y el espíritu navideño serán los grandes protagonistas.
Santa Claus también llegará al escenario
Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de la llegada de Santa Claus, canciones navideñas, divertidas coreografías y momentos pensados para cantar, bailar y compartir en familia.
La puesta en escena busca convertir cada presentación en una celebración navideña, con una combinación de música, magia e ilusión para grandes y pequeños.
¿Cuándo será Navidad con Lara Campos?
“Navidad con Lara Campos” tendrá dos presentaciones en México:
- Arena CDMX: 29 de noviembre, a las 17:30 horas.
- Arena Monterrey: 6 de diciembre, a las 17:30 horas.
La venta al público en general para ambas presentaciones comenzará el jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas.