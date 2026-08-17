Lanzarán vinilo de Shrek por su aniversario número 25

La película animada de Shrek cumple este año su aniversario número 25 y, para conmemorar dicha fecha, se lanzará un vinilo de la banda sonora que ayudó a darle una personalidad única a la historia que llegó a la pantalla grande en el año 2001.
El vinilo tendrá un diseño de "Swamp juice", donde se combinarán géneros como el pop-rock, rock alternativo y baladas, que harán recorrer a los fanáticos de esta franquicia el pantano, muy, muy lejano, y cada rincón del mundo de Shrek y cada uno de sus personajes.
El vinilo contará con dos lados de seis y siete canciones; el lado A tendrá 7 canciones y el lado B llevará 6 canciones icónicas que representan a la perfección el filme.
Lado A:
- Stay Home - Self
- I'm A Believer - From "Shrek" Motion Picture Soundtrack - Smash Mouth
- Like Wow - Leslie Carter
- It Is You (I Have Loved) - Dana Glover
- Best Years Of Our Lives - Baha Men
- Bad Reputation - Half Cooked
- My Beloved Monster - Eels
Lado B:
- You Belong To Me - Jason Wade
- All Star - Smash Mouth
- Hallelujah - Rufus Wainwright
- I'm On My Way - The Proclaimers
- I'm a Believer (Reprise) - Eddie Murphy
- True Love's First Kiss - Harry Gregson-Williams, John Powell
De momento solo se puede encontrar la preventa, la cual tiene un costo de $1,600 pesos, dando por fecha estimada para la venta el 21 de agosto de este año.