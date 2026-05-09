Lanzará Ariana Grande primera canción de ‘Petal’ en mayo

La cantante comentó que el disco tiene una energía distinta a sus proyectos anteriores y aseguró que explora una faceta más espontánea y menos contenida.

Ariana Grande comenzará oficialmente la era de ‘Petal’ este mes con el lanzamiento de “Hate That I Made You Love Me”, tema que será el primer sencillo de su próximo álbum de estudio y que llegará a plataformas digitales el próximo 29 de mayo.

La cantante estadounidense confirmó la noticia a través de redes sociales, donde además compartió la portada oficial de la canción y algunos detalles sobre la producción del tema, el cual describió como uno de sus favoritos dentro de toda su carrera musical.

‘Hate That I Made You Love Me’ abrirá la era de ‘Petal’

La nueva canción formará parte de ‘Petal’, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande, programado para estrenarse el 31 de julio de 2026 bajo su sello BabyDoll Music y Republic Records.

En Instagram, la intérprete explicó que el sencillo fue producido junto a sus colaboradores habituales Ilya Salmanzadeh y Max Martin.

“Una de mis canciones favoritas que escribiré en mi vida”, escribió Ariana Grande al anunciar el lanzamiento.

La artista también señaló que no puede esperar para que sus seguidores escuchen el tema completo, el cual abrirá una nueva etapa musical después del éxito de ‘Eternal Sunshine’ y su edición deluxe ‘Brighter Days Ahead’.

Ariana Grande describe ‘Petal’ como un álbum más libre

En publicaciones recientes, Ariana Grande explicó que ‘Petal’ representa crecimiento personal, transformación y el proceso de dejar atrás pensamientos o situaciones negativas.

La cantante comentó que el disco tiene una energía distinta a sus proyectos anteriores y aseguró que explora una faceta más espontánea y menos contenida.

“Es un poco salvaje”, dijo la cantante sobre el concepto del álbum.

La portada de ‘Petal’ mantiene una estética en blanco y negro y ha sido utilizada también para promocionar el sencillo “Hate That I Made You Love Me”.

La cantante se prepara para gira y nuevo álbum

Además del lanzamiento del sencillo, Ariana Grande iniciará en junio la gira ‘Eternal Sunshine Tour’, la primera serie de conciertos de la cantante desde 2019.

El nuevo disco llega después de una etapa enfocada en el cine y tras su participación en la película ‘Wicked’, proyecto que la mantuvo alejada de los escenarios musicales durante los últimos años.

Con “Hate That I Made You Love Me”, Ariana Grande abrirá oficialmente una nueva era musical que ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores en redes sociales.