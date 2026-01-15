Lanzan tráiler de Temporada 3 de Euphoria: dan salto en el tiempo

Se lanzó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria, marcando el esperado regreso de la serie tras el final de su segunda entrega en 2022

Este 14 de enero de 2026, se lanzó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria, marcando el esperado regreso de la serie tras el final de su segunda entrega en 2022.

La plataforma confirmó que los nuevos episodios se estrenarán en abril de 2026.

El avance rápidamente generó conversación en redes sociales, donde fans celebraron el regreso, aunque también surgieron críticas por el nuevo rumbo de la historia.

Un salto temporal y personajes adultos

El tráiler confirma un salto temporal significativo: los personajes han dejado atrás la secundaria y ahora son adultos jóvenes. Zendaya regresa como Rue Bennett, quien narra en voz en off reflexiones sobre la vida tras la adolescencia.

Rue sigue enfrentando conflictos, incluido un peligroso viaje a México para saldar una deuda pendiente con la traficante Laurie, lo que anticipa una trama intensa y caótica.

Nuevas etapas y relaciones inesperadas

El adelanto muestra a Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) aparentemente comprometidos o casados, viviendo en los suburbios, con Cassie obsesionada con su imagen en redes sociales.

También aparecen Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie) y Lexi (Maude Apatow) en contextos completamente distintos a los vistos anteriormente.

Entre las sorpresas del tráiler destaca una aparición especial de Rosalía, quien protagoniza una secuencia de baile.

El tono general es más sombrío, con temas como adicción, fe, identidad digital y frases contundentes como “El diablo siempre cobra”.

La temporada 3 no contará con Fezco, debido al fallecimiento de Angus Cloud, ni con Kat (Barbie Ferreira) ni Elliot (Dominic Fike).