Lanzan tráiler de la nueva serie de Carrie de Stephen King

El avance muestra algunos de los conflictos que rodean a la joven, desde las dificultades para relacionarse con otros estudiantes hasta situaciones de rechazo

Prime Video presentó el primer tráiler de Carrie, la nueva adaptación televisiva de la reconocida novela de Stephen King, que llevará nuevamente a la pantalla la historia de Carrie White, una adolescente marcada por el rechazo, la crueldad escolar y el despertar de sus poderes telequinéticos.

La serie tiene como protagonista a Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie, una estudiante de secundaria que atraviesa una complicada etapa de adolescencia mientras intenta encontrar su lugar entre sus compañeros y enfrenta las estrictas condiciones impuestas por su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan.

El avance muestra algunos de los conflictos que rodean a la joven, desde las dificultades para relacionarse con otros estudiantes hasta situaciones de rechazo y acoso que se intensifican mientras sus habilidades sobrenaturales comienzan a manifestarse.

If you think you know her story, you’re dead wrong. All episodes of Carrie, a new series from Mike Flanagan, premiere October 7 on Prime Video. pic.twitter.com/e21yA4nj4E — Prime Video (@PrimeVideo) September 9, 2026 La historia llegará a la era de las redes sociales La producción, encabezada por el showrunner Mike Flanagan, pretende ampliar el universo planteado originalmente por King y profundizar en los personajes y en los acontecimientos que llevan a Carrie hacia una noche devastadora. En esta versión, la protagonista deberá enfrentarse también a un escándalo de acoso que se vuelve viral, así como a la presión y la crueldad que pueden surgir dentro del entorno escolar en la era de las redes sociales. La historia comienza después de la muerte repentina de su padre, un acontecimiento que deja a Carrie frente a un ambiente escolar que le resulta cada vez más hostil, al mismo tiempo que sus poderes telequinéticos aparecen conforme avanza su adolescencia. Además de Summer H. Howell y Samantha Sloyan, el elenco está integrado por Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen y Joel Oulette como Tommy Ross. También participan Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como Miss Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle. Mike Flanagan, conocido por producciones como Midnight Mass y The Haunting of Hill House, está a cargo del guion y la producción ejecutiva de la serie. Stephen King también participa como productor ejecutivo. La temporada cuenta además con la dirección de Flanagan, Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick y Hiromi Kamata. Un clásico que regresa a la pantalla Publicada en 1974, Carrie fue la primera novela publicada de Stephen King. La obra permaneció durante 14 semanas en la lista de libros más vendidos de The New York Times y posteriormente fue traducida a más de 35 idiomas. La historia también llegó al cine en 1976 bajo la dirección de Brian De Palma, con Sissy Spacek y Piper Laurie en los papeles principales. Ambas actrices recibieron nominaciones a los premios de la Academia por sus interpretaciones. La nueva adaptación tendrá ocho episodios y llegará a Prime Video el 7 de octubre. Con esta producción, la historia de Stephen King tendrá por primera vez una adaptación desarrollada específicamente en formato de serie de televisión.