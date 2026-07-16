Lanzan tráiler de biopic de Stallone titulada 'I Play Rocky'

La película biográfica retrata el camino de Sylvester Stallone para convertir en realidad Rocky, el clásico filme deportivo estrenado en 1976

Amazon MGM presentó el primer tráiler de I Play Rocky, la película biográfica dirigida por Peter Farrelly que retrata el camino de Sylvester Stallone para convertir en realidad Rocky, el clásico filme deportivo estrenado en 1976.

La producción está protagonizada por Anthony Ippolito, quien da vida a Stallone en una historia centrada en los desafíos que enfrentó el actor y guionista para llevar a la pantalla grande el personaje de Rocky Balboa.

The first trailer for ‘I PLAY ROCKY’ has been released.



The film follows a young Sylvester Stallone & the dramatic journey it took to get ‘ROCKY’ made.



In theaters on November 20. pic.twitter.com/yg5ePlhW43 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 15, 2026

La historia detrás de 'Rocky'

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon MGM, la película narra la historia real de Sylvester Stallone y su firme convicción de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino también a interpretar al legendario boxeador.

La cinta recrea el proceso que permitió convertir una producción de bajo presupuesto en una de las películas más exitosas y reconocidas de la historia del cine.

Anthony Ippolito, conocido por su participación en Grand Army, encabeza el elenco con el papel de Sylvester Stallone.

El actor ya cuenta con experiencia interpretando figuras icónicas del cine, luego de dar vida a Al Pacino en la miniserie The Offer, producción que mostró el detrás de cámaras de El Padrino.

Además de Ippolito, la película reúne a Stephan James en el papel de Carl Weathers, junto con AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Robert Morgan.

La dirección corre a cargo de Peter Farrelly, ganador del Premio Óscar a la Mejor Película por Green Book, quien vuelve al drama después de dirigir las comedias Ricky Stanicky y Balls Up para Amazon.

El legado de un clásico

Rocky fue producida con un presupuesto inferior al millón de dólares y terminó convirtiéndose en la película más taquillera de 1976.

Además de conquistar la taquilla, obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Película y dio origen a una de las franquicias más exitosas del cine, con múltiples secuelas y la saga derivada Creed.

I Play Rocky llegará a los cines durante noviembre bajo el sello de Amazon MGM, llevando a la pantalla la historia detrás de la creación de uno de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo.