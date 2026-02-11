Lanzan segundo tráiler de 'One Piece: into the grand line'

El avance muestra a los Piratas Sombrero de Paja adentrándose en la legendaria Grand Line, marcando el inicio de una etapa más peligrosa de la historia

Este martes presentaron el tráiler oficial de ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE, título que corresponde a la segunda temporada del live-action basado en el exitoso manga de Eiichiro Oda.

El avance, publicado, muestra a los Piratas Sombrero de Paja adentrándose en la legendaria Grand Line, marcando el inicio de una etapa más peligrosa y ambiciosa en la historia.

La nueva temporada se estrenará el 10 de marzo exclusivamente en la plataforma de streaming.

The open seas are not for the faint of heart!

ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE

March 10. pic.twitter.com/8RtiS8m0Ch — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) February 10, 2026

Una aventura más épica y peligrosa

En el tráiler se observa a Monkey D. Luffy (interpretado por Iñaki Godoy), junto a Zoro, Nami, Usopp y Sanji, enfrentando amenazas de mayor escala mientras cruzan Reverse Mountain para ingresar a la temida ruta marítima.

La Grand Line es presentada como un mar impredecible, lleno de corrientes extremas, criaturas y enemigos formidables, elevando el tono de la serie hacia una narrativa más épica y fiel a los arcos más populares del manga.

Nuevos enemigos y aliados clave

Entre los elementos destacados del avance se encuentra la aparición de Baroque Works, una organización criminal secreta integrada por agentes como Miss All Sunday, Mr. 3 y Miss Valentine, bajo el mando de un misterioso líder.

También se anticipa la persecución del capitán Smoker y la oficial Tashigi, así como la adaptación de arcos importantes como Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, donde hará su debut Tony Tony Chopper, el reno doctor que se convertirá en uno de los aliados más queridos de la tripulación.

Además, se comienza a preparar el terreno para la trama de Alabasta, incluyendo la participación de la princesa Vivi (Miss Wednesday) y la conspiración que envuelve a su reino.

La segunda temporada representa la entrada al llamado “verdadero mundo” de One Piece, donde los desafíos se intensifican y los sueños de Luffy de convertirse en el Rey de los Piratas se ponen a prueba como nunca antes.