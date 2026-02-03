Lanzan primer tráiler de película biográfica de Michael Jackson

Lanzaron el tráiler oficial de Michael, la película biográfica que retrata la vida y el legado de el Rey del Pop Michael Jackson

Lionsgate y Universal Pictures lanzaron el tráiler oficial de Michael, la película biográfica que retrata la vida y el legado de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

El filme llegará a los cines el 24 de abril de 2026, incluyendo funciones en IMAX en algunos mercados, y desde su estreno del adelanto ha generado gran expectación entre fans y críticos.

His story begins.



The official trailer for MICHAEL – in theaters and IMAX April 24. pic.twitter.com/DfGJNcuXU2 — Michael (@michaelmovie) February 2, 2026

Una historia más allá de la música

Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) y escrita por John Logan, la cinta narra el ascenso de Jackson desde su infancia como integrante de The Jackson 5 hasta convertirse en el indiscutible Rey del Pop.

La película busca mostrar no solo su genio artístico y ambición creativa, sino también su vida personal, familiar y las contradicciones que marcaron su trayectoria.

Jaafar Jackson, el alma de Michael

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en su debut cinematográfico.

Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por capturar la voz, los movimientos y la esencia de Michael.

Fuqua aseguró que su actuación “va más allá del parecido físico” y logra reflejar el espíritu del artista de una forma “mágica”.

Reparto estelar y momentos icónicos

El elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca y Laura Harrier como Suzanne de Passe.

También destacan Kat Graham como Diana Ross y Larenz Tate como Berry Gordy.

El tráiler presenta recreaciones de actuaciones legendarias acompañadas de un mashup de éxitos como “Billie Jean”, “Beat It” y otros clásicos que marcaron generaciones.

Producida con el respaldo del patrimonio de Michael Jackson, Michael se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del año.