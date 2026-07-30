Lanzan primer tráiler de Jumanji: Mundo Abierto

Sony Pictures presentó el primer avance de Jumanji: Mundo Abierto, la última entrega de la franquicia con el regreso de su elenco principal

Sony Pictures presentó el primer tráiler de Jumanji: Mundo Abierto, la tercera y última película de la exitosa franquicia, que marcará el regreso de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan como los protagonistas de esta nueva aventura.

El adelanto muestra nuevamente al cuarteto principal enfrentando los desafíos del universo de Jumanji, manteniendo la combinación de acción, humor y cambios de identidad que caracterizó a las dos entregas anteriores.

Además de Johnson, Hart, Black y Gillan, la película contará con las participaciones de Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris y Rhys Darby.

One. Last. Game.

The final countdown begins. Watch the new trailer for #Jumanji: Open World - exclusively in theatres Christmas Day. pic.twitter.com/a2N0wjsFhT — Jumanji Movie (@jumanjimovie) July 29, 2026 A ellos se incorporan Dan Hildebrand y Jack Jewkes como nuevos integrantes del reparto. La cinta representa la continuación de Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y Jumanji: El siguiente nivel (2019), producciones que en conjunto superaron los 1,700 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Una franquicia reinventada La actual saga reinventó la historia de la película original de 1995, protagonizada por Robin Williams y Kirsten Dunst, al transformar el clásico juego de mesa en un videojuego que transporta a un grupo de adolescentes al interior de un mundo virtual, donde adoptan los avatares interpretados por los protagonistas. Esta fórmula convirtió a la franquicia en un éxito comercial y dio un nuevo rumbo a una de las propiedades más populares del cine de aventuras. Jake Kasdan vuelve a dirigir la tercera entrega tras encargarse de las dos películas anteriores. El cineasta también participó en el guion junto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. La producción está a cargo de Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan. Inicialmente prevista para estrenarse el 11 de diciembre, Jumanji: Mundo Abierto llegará finalmente a los cines durante la temporada navideña. Con este cambio, la película se ubicará apenas unos días después de los estrenos de Dune: Parte 3 y Avengers: Doomsday, un enfrentamiento en taquilla que los aficionados ya han bautizado como "Dunesday".