Lanzan nuevo tráiler de 'The Mandalorian and Grogu'

Lucasfilm lanzó el tráiler más completo de The Mandalorian and Grogu, que llegará a cines el 22 de mayo de 2026 con Pedro Pascal al frente

Tras meses de expectativa, Lucasfilm y The Walt Disney Company estrenaron el nuevo tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu, la película que marcará el regreso de Star Wars a la pantalla grande desde Star Wars: The Rise of Skywalker.

El avance, el más completo hasta ahora, tras un teaser en septiembre de 2025 y un breve spot durante el Super Bowl, ofrece un vistazo más profundo a la nueva aventura galáctica que llegará a cines (incluyendo formato IMAX) el 22 de mayo de 2026.

Dirigida por Jon Favreau, la cinta retoma la historia de Din Djarin, interpretado nuevamente por Pedro Pascal, y su inseparable aprendiz Grogu.

Star Wars returns to the big screen with The Mandalorian and Grogu.



Watch the trailer now and experience the film, starring Pedro Pascal, only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/0S31W8kRfq — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

El tráiler muestra una galaxia aún inestable tras la caída del Imperio, con la Nueva República involucrada en crecientes tensiones. Las imágenes sugieren que Din y Grogu intentarán evitar un conflicto mayor mientras enfrentan a remanentes imperiales y nuevas amenazas.

Entre las secuencias destacadas hay intensos combates del Mandaloriano, espectaculares usos de la Fuerza por parte de Grogu y una atmósfera que remite a la aventura clásica de Star Wars. También se insinúan villanos y personajes que habían sido objeto de rumores entre los fans.

Un elenco destacado

Además de Pascal, el reparto incluye a Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y el regreso de Zeb Orellios, personaje al que presta voz Steve Blum.

La producción cuenta con Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce como productores, mientras que la música corre nuevamente a cargo del compositor ganador del Óscar Ludwig Göransson.

En redes sociales, muchos seguidores han señalado que este nuevo avance los convenció definitivamente, tras considerar que el primer teaser era más atmosférico que revelador. La película promete acción a gran escala y busca consolidar el salto de la exitosa serie televisiva al formato cinematográfico.