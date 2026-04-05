Lanzan nuevo tráiler de Supergirl revela a Superman y Lobo

La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, llegará a los cines el 26 de junio de 2026

El nuevo tráiler extendido de Supergirl: Woman of Tomorrow fue liberado y ha elevado las expectativas al mostrar más detalles de la historia, incluyendo la aparición de Superman y el debut del caótico cazarrecompensas Lobo.

La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, llegará a los cines el 26 de junio de 2026 como parte del renovado universo cinematográfico de DC impulsado por James Gunn.

This Summer, find your place in the universe. #Supergirl lands in theaters and @IMAX June 26. pic.twitter.com/LatQDT5lTp — Supergirl (@supergirl) March 31, 2026

Más Superman y conexión con el DCU

Uno de los elementos más comentados del avance es la presencia de David Corenswet como Superman, quien aparece en forma de cameo o mensaje, reforzando el vínculo familiar con Supergirl.

El tráiler también deja ver referencias a Krypto y conexiones narrativas con el nuevo DCU, ampliando el contexto de la historia sin robar protagonismo a Kara.

Lobo roba escena con su estilo salvaje

Otro de los puntos fuertes es la aparición de Jason Momoa como Lobo, el irreverente mercenario intergaláctico conocido como “The Main Man”.

El personaje destaca por su actitud violenta, humor oscuro y constantes choques con Supergirl, convirtiéndose en uno de los elementos más llamativos del avance.

Una Supergirl distinta: rebelde y sin rumbo

La historia presenta a Kara como una joven marcada por la pérdida de Krypton, su mundo natal, y por vivir a la sombra de Superman. El tráiler muestra su faceta más rebelde, entre fiestas, excesos y una búsqueda de sentido.

También se incluyen escenas que exploran su pasado, su familia y su conexión con el planeta Krypton, elementos clave para entender su personalidad.

La cinta seguirá a Supergirl en una travesía interestelar de venganza y justicia junto a una inesperada compañera, en una narrativa que mezcla ciencia ficción, western espacial y humor oscuro.

El director adelantó que la película incluirá múltiples idiomas, incluido el kryptoniano, lo que aportará una dimensión más inmersiva al relato.

La película adapta la miniserie homónima de Tom King y Bilquis Evely, publicada por DC Comics entre 2021 y 2022, considerada una de las historias más aclamadas del personaje en años recientes.

Supergirl: Woman of Tomorrow se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas del nuevo DCU, apostando por una narrativa más madura, emocional y visualmente arriesgada dentro del género de superhéroes.