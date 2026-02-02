Lanzan nuevas imágenes de 'El diablo viste a la moda 2'

El esperado tráiler de El diablo viste de Prada 2 se estrena hoy, 1 de febrero de 2026, con el regreso del elenco original encabezado por Meryl Streep

Se confirmó el lanzamiento del segundo tráiler oficial de El diablo viste de Prada 2, uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año.

El avance completo será revelado esta noche a través de las plataformas oficiales de 20th Century Studios y Disney, y podría emitirse durante los cortes comerciales de la ceremonia de los Premios Grammy.

Primeras imágenes y reunión del elenco

De acuerdo con información difundida en redes sociales y medios especializados, el nuevo tráiler incluye imágenes inéditas donde se observa a Anne Hathaway y Meryl Streep compartiendo una conversación, así como la reaparición del personaje de Emily Blunt, lo que ha elevado la expectativa entre los fans.

La película reúne nuevamente al elenco original:

Meryl Streep como Miranda Priestly

Anne Hathaway como Andy Sachs

Emily Blunt como Emily Charlton

Stanley Tucci como Nigel

Regreso a Runway y estreno en cines

Un teaser previo, lanzado en noviembre de 2025, mostró el regreso a las icónicas oficinas de la revista Runway, con una mezcla de moda, drama y el característico humor ácido del personaje de Miranda Priestly.

La cinta tiene programado su estreno en cines el 1 de mayo de 2026, aunque en algunos mercados como Latinoamérica y España llegará desde el 30 de abril.

El anuncio del tráiler ha generado gran conversación en redes sociales, donde seguidores de la saga celebran el regreso de una de las películas más emblemáticas del cine de moda y cultura pop de los años 2000.