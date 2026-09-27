Lanzan HA-ASH y Cristian Castro el tema `Antes que te cases´

La propuesta audiovisual ambientada en una boda aborda los dilemas de un amor del pasado previo a la celebración de un bodorrio.

El dúo dinámico HA-ASH y el cantante Cristian Castro han generado gran expectativa entre sus seguidores tras anunciar el lanzamiento oficial de su colaboración musical titulada "Antes Que Te Cases", tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de reproducción.

El anuncio fue compartido a través de las redes sociales oficiales del dúo pop, donde expresaron su entusiasmo por este proyecto y agradecieron el apoyo del público para concretar esta alianza interpretativa junto al reconocido cantante mexicano.

El lanzamiento vino acompañado de una producción audiovisual ambientada en una recepción de boda, en la que Hanna, Ashley y Cristian Castro interactúan entre los invitados mientras interpretan estrofas centradas en el desamor, los recuerdos y las dudas sentimentales previas a dar el paso hacia el matrimonio.

La letra aborda las emociones encontradas y las confesiones de un amor del pasado que reaparece antes de una ceremonia. El video resalta por su estética elegante en tonos blancos y una ambientación romántica que contrasta con la intensidad temática de la canción.

Un reencuentro musical tras 13 años

"Antes Que Te Cases" representa la segunda colaboración en la que coinciden HA-ASH y Cristian Castro. Los artistas se vuelven a reunir musicalmente 13 años después de haber interpretado juntos el tema "Te Amaré Más Allá" en el álbum Primera Fila: Día 1 del intérprete mexicano, lanzado en 2013.