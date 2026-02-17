Lanzan casting para ‘MasterChef 24/7’: Así puedes participar

El nuevo formato mostrará la convivencia y retos culinarios en tiempo real. Conoce requisitos, pasos y sorpresas del proceso de selección

El reality culinario MasterChef 24/7 anunció su nueva temporada con un formato que promete mostrar de forma continua la experiencia de los participantes dentro de la cocina más famosa de México. La producción confirmó la apertura del casting para seleccionar a los aspirantes que formarán parte de esta edición renovada.

¿Qué cambios tendrá MasterChef 24/7 en su nuevo formato?

La nueva versión del programa busca elevar el nivel competitivo y ofrecer un seguimiento más cercano del proceso de los concursantes. A diferencia de temporadas anteriores, el formato pretende mostrar con mayor detalle la convivencia, el desarrollo culinario y la personalidad de cada participante.

La producción pretende posicionar el reality dentro de la conversación televisiva frente a programas que han apostado por dinámicas de convivencia y seguimiento constante, como La Casa de los Famosos y ¿Apostarías por mí?.

La convocatoria oficial, difundida por TV Azteca, invita a quienes tengan interés en la cocina a registrarse mediante un formulario disponible en su sitio web oficial.

¿Cómo registrarse en el casting de MasterChef 24/7?

Las personas interesadas en participar deberán completar un formulario digital con información personal y cumplir con algunos requisitos solicitados por la producción del programa.

Además del registro, los aspirantes deberán enviar un video de presentación en el que expliquen distintos aspectos relacionados con su experiencia en la cocina y su perfil frente a las cámaras.

La producción indicó que el objetivo del video es conocer mejor a los participantes, evaluando tanto sus habilidades culinarias como su desenvolvimiento dentro de un reality televisivo.

¿Qué deben incluir los aspirantes en su video de presentación?

Entre los puntos que deberán desarrollar los candidatos destacan explicar por qué consideran que deben formar parte del programa, tomando en cuenta que el nivel gastronómico será más exigente en esta edición.

También deberán compartir su historia personal relacionada con la cocina, describir su nivel culinario, detallar si han tomado cursos o capacitaciones y mencionar cuáles son los platillos que mejor preparan.

El formulario también solicita que los aspirantes hablen sobre su personalidad y expliquen cómo creen que sería su desempeño dentro del reality, así como las habilidades que podrían aportar para generar interacción y entretenimiento dentro del programa.

¿Qué perfil busca la producción en esta nueva temporada?

La nueva edición busca participantes que combinen talento gastronómico con presencia frente a las cámaras. La producción adelantó que el proyecto pretende encontrar perfiles completos que destaquen tanto por sus conocimientos culinarios como por su capacidad para desenvolverse en un formato televisivo de convivencia constante.

El reality buscará mostrar el proceso de aprendizaje, la evolución profesional y los retos personales que enfrenten los concursantes durante su permanencia en la competencia.

Con este nuevo formato, MasterChef pretende ampliar su propuesta de entretenimiento y acercar al público a la experiencia completa que viven los participantes dentro del programa, destacando la preparación de platillos, la convivencia y los desafíos culinarios que enfrentarán a lo largo de la temporada.