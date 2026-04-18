Lanzan Belinda y Ángeles Azules 'Por Ella' sencillo del Mundial

Este es el segundo adelanto de un álbum exclusivo de la justa deportiva, el cual transmite la emoción del torneo ahora a cargo de talento mexicano.

El estreno mundial de “Por Ella” marca un nuevo paso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al convertirse en el segundo sencillo del álbum oficial del torneo. La canción, interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, ya está disponible junto con su videoclip en plataformas digitales.

Con esta colaboración, el proyecto musical del Mundial suma una propuesta que lleva el sonido mexicano a una audiencia global, al combinar la cumbia con el pop contemporáneo en una producción pensada para conectar con distintos públicos.

¿Quién está detrás de la producción?

La canción cuenta con la producción de Tainy, productor puertorriqueño ganador de múltiples premios Grammy, quien también lidera la producción ejecutiva del álbum. Este lanzamiento marca el inicio de su participación en el proyecto, aportando un enfoque contemporáneo a la propuesta sonora.

El video oficial presenta una estética vibrante y festiva, donde predominan los colores, el baile y una narrativa visual enfocada en la celebración desde una perspectiva mexicana. En las imágenes se observa la combinación del estilo pop de Belinda con la esencia tradicional de Los Ángeles Azules, en escenarios que traen cercanía, comunidad y ritmo.

¿Qué sigue rumbo al Mundial 2026?

“Por Ella” es el segundo adelanto de un álbum que continuará creciendo en las próximas semanas con nuevos sencillos. La intención es construir una banda sonora que acompañe la expectativa del torneo y conecte con aficionados de distintas partes del mundo.

El proyecto reunirá múltiples géneros y voces, en una propuesta que busca vincular la música con el futbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.