Lanza Shakira la nueva canción para la Copa del Mundo

La colombiana y el nigeriano estrenaron 'Dai Dai', que busca transmitir un mensaje de esperanza para los niños y recordar que “los sueños sí se pueden alcanzar”

La cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción busca transmitir un mensaje de esperanza para los niños y recordar que “los sueños sí se pueden alcanzar”.

“¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!”, escribió Shakira en redes sociales al anunciar el lanzamiento oficial del sencillo.

La artista también compartió el póster promocional del tema, donde aparece junto a Burna Boy sosteniendo el balón oficial del Mundial.

Shakira donará las ganancias de la canción

La intérprete colombiana informó que el 100 % de las ganancias generadas por “Dai Dai” serán destinadas al Fondo de Educación de la FIFA.

El objetivo de la campaña es recaudar 100 millones de dólares al finalizar el torneo para brindar acceso a educación de calidad y actividades deportivas a niños de distintas partes del mundo.

“Voy a donar el 100 % de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA”, expresó Shakira.

Burna Boy destaca unión entre música y futbol

Por su parte, Burna Boy destacó el impacto global que tienen tanto el futbol como la música.

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta junto (...) El fútbol y la música hablan el mismo idioma”, afirmó el cantante nigeriano.

El artista también señaló que formar parte de este proyecto representa un momento especial dentro de su carrera.

Shakira cantaría en la final del Mundial 2026

De acuerdo con reportes, Shakira interpretaría “Dai Dai” durante la final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio de 2026 en Nueva York.

Además, el evento incluiría por primera vez un espectáculo de medio tiempo inspirado en los formatos del deporte estadounidense.

En dicho show también participarían Madonna y la agrupación surcoreana BTS, aunque la FIFA todavía no confirma oficialmente todos los detalles.

La incorporación de este espectáculo provocaría que el descanso de la final sea más largo que los tradicionales 15 minutos reglamentarios.