Lanza Netflix primer avance de 'El juego del calamar 2'

El fenómeno de "El juego del calamar" (Squid Game) regresa con altas expectativas en su segunda temporada, así lo reveló el nuevo avance que lanzó Netflix.

En el clip aparece Gi Hun, interpretado por Lee Jung Jae, protagoniza lleno de sed de venganza, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir qué sucederá después del inesperado final de la temporada 1.

La serie coreana, creada por Hwang Dong Hyuk, se convirtió en un éxito sin precedentes en 2021, convirtiéndose en una de las series más vistas en la historia de Netflix.

El regreso de algunos personajes conocidos, junto con la introducción de nuevos talentos surcoreanos, promete mantener la intriga y la acción que caracterizó a la primera entrega.

Aunque la sinopsis oficial aún no ha sido revelada, se anticipa una nueva edición de la sangrienta competencia que capturó la atención mundial.

El famoso juego de "luz roja, luz verde" volverá a ser protagonista, pero se añadirán otros juegos aparentemente inocentes con resultados mortales.

El creador de la serie, Hwang Dong Hyuk, reconoce la presión de ofrecer una continuación que esté a la altura del éxito inicial. "Tengo mucho sobre mis hombros, pero me aseguraré de que valga la pena", declaró a Netflix en diciembre.

La trascendencia de "El juego del calamar" se extiende más allá de la pantalla, ya que Netflix aprovechó el impacto de la serie para producir un reality show homónimo, con las mismas dinámicas, pero obviamente, sin finales mortales.

Tanto ha sido el éxito del reality show que, en diciembre de 2023, Netflix confirmó que habrá una segunda temporada.

