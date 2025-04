Lanza Macario Martínez canción basada en serie ‘The Last of Us’

El cantautor mexicano Macario Martínez ha encontrado una manera única de rendir homenaje a "The Last of Us", una de las series más aclamadas de los últimos años. Con el estreno de la segunda temporada en la plataforma Max, el músico lanzó "Si te mentí", una canción original inspirada en el vínculo entre Joel y Ellie, personajes centrales de la historia.

La canción, cargada de elementos folk y una sensibilidad muy particular, está escrita desde la perspectiva emocional de Joel. Se trata de una interpretación musical del momento que marcó el final de la primera temporada: la difícil decisión de mentir para proteger a Ellie. Es un tema que toca las fibras más profundas del personaje, donde el amor, la culpa y la supervivencia se entrelazan.

“Traté de reflejar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie, y cómo toma esa decisión de protegerla, sin importar el futuro de la humanidad”, contó Macario. “Joel no tenía un sentido hasta que Ellie apareció”.

Pero esta canción no solo habla de un personaje. También habla de su autor. Macario Martínez es un ejemplo de cómo la pasión puede abrir caminos inesperados. Tras trabajar en el sistema de limpieza de la Ciudad de México, comenzó a compartir su música en redes sociales, conquistando poco a poco a una audiencia que hoy lo acompaña en cada nuevo paso. Su historia es, en sí misma, una narrativa de transformación.

Ahora, con "Si te mentí", Macario se suma a la conversación cultural que ha generado "The Last of Us", aportando una lectura íntima y emocional desde la música. Un testimonio de cómo las historias pueden cruzar fronteras entre medios, y cómo un artista puede convertir su propio camino en arte que conecta.

Comentarios