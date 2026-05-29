Lanza Lyn May atrevido mensaje hacia Emiliano Aguilar

La vedette recordó los años que compartió con Andrés García y sorprendió al lanzar un comentario sobre el hijo de Pepe Aguilar.

Entre recuerdos, bromas y confesiones, Lyn May habló sobre el fallecido actor Andrés García, pero también sorprendió al lanzar un comentario dirigido a Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar.

La vedette fue abordada por medios de comunicación durante un encuentro reciente, donde recordó la relación de amistad y trabajo que mantuvo durante años con Andrés García, quien el pasado 24 de mayo habría cumplido 85 años.

Lyn May recuerda etapa junto a Andrés García

La actriz aseguró que compartió múltiples proyectos y momentos con el actor durante la época del cine de ficheras, etapa en la que ambos coincidieron constantemente.

“Trabajamos mucho tiempo juntos… Lo recuerdo muy bonito, era muy cachondo, muy lindo. Diez de diez”, comentó Lyn May.

Durante la conversación, también habló sobre la famosa “bombita” relacionada con la virilidad del actor y aseguró que el verdadero éxito estaba en el negocio que generaba.

“Eso de la bombita fue pretexto para hacer lana. Él no necesitaba bombita, pero vendió mucha”, dijo entre risas.

La vedette manda comentario a Emiliano Aguilar

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Lyn May mencionó a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, al revelar que le gustaría colaborar con él.

“Cantar con él, claro… y echármelo si puedo”, expresó la actriz en tono de broma.

La vedette también comentó que le gustaría “darle unas clases” y aseguró que el joven le parece atractivo, aunque lanzó una frase que generó reacciones al decir que “le gusta él, pero no su apellido”.

Lyn May recuerda con mucho cariño a Andres García, asegura que él fue un hombre inteligente y habló acerca de colaborar con Emiliano Aguilar pues confesó que le gusta. 👀💥#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a la manera relajada y directa con la que Lyn May suele expresarse ante la prensa.