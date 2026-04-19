Lanza LMT su canción mundialista 'Dale México'

Además de este lanzamiento, el grupo también presentó su más reciente EP, un material conformado por seis temas en el que reinterpretan el pop.

El grupo LMT continúa evolucionando dentro de la escena musical con el lanzamiento de “Dale México”, un sencillo inspirado en el ambiente mundialista que busca conectar con la afición rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una reciente entrevista, la agrupación compartió que este tema nace con la intención de formar parte de la energía que rodea el torneo, especialmente por la relevancia que tendrá Monterrey como una de las sedes oficiales. Con esta canción, LMT busca crear un himno que refleje el orgullo nacional y la pasión futbolera de la región.

Además de este lanzamiento, el grupo también presentó su más reciente EP, un material conformado por seis temas en el que reinterpretan el pop en versión cumbia, apostando por un sonido fresco sin perder su esencia. El proyecto incluye canciones como “Dime ven”, “Estés en donde estés”, “Te besé”, “Algo más”, “Me equivoqué” y “Bella traición”.

La agrupación destacó que este EP representa una evolución en su estilo, consolidando su identidad musical a través de arreglos modernos y la fuerza interpretativa de su vocalista, mientras buscan conectar con nuevas generaciones dentro del género.

Finalmente, LMT adelantó que vienen más presentaciones en puerta, con las que planean llevar esta nueva etapa musical a distintos escenarios y seguir fortaleciendo su cercanía con el público tanto en México como en otros mercados.