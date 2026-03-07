Lanza J Balvin nuevo himno para la Copa Mundial 2026

El video oficial utilizó una estética inspirada en el anime, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de la audiencia global del torneo.

El cantante colombiano J Balvin participa en el nuevo himno oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una reinterpretación de la canción “Jump” de la banda estadounidense Van Halen. El proyecto reúne a varios artistas internacionales y busca acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La nueva versión del tema cuenta también con la participación del baterista Travis Barker, la cantante Amber Mark y el guitarrista Steve Vai. La canción lanzada este viernes a través del sello musical Real Thing Records, creado por la propia compañía refresquera en alianza con Capitol Records.

Una reinterpretación de un clásico del rock

La canción original, “Jump”, fue lanzada por Van Halen en 1984 y se convirtió en uno de los temas más reconocidos del rock. Para esta nueva versión, el equipo creativo buscó reinterpretar el tema para adaptarlo al ambiente del fútbol y al carácter global de la Copa Mundial.

El proyecto fue propuesto a Balvin por Joshua Burke, jefe global de marketing de música y cultura. El cantante reconoció que inicialmente sintió cierta preocupación al trabajar con una canción tan conocida.

“Soy muy precavido cuando se trata de canciones como esta. Es como tocar la Mona Lisa”, comentó el artista colombiano.

Balvin explicó que el proceso creativo implicó replantear el enfoque del tema para evitar comparaciones directas con la versión original.

El tema mezcla rock, pop y sonidos latinos

La reinterpretación combina distintos estilos musicales. La cantante Amber Mark abre la canción interpretando la letra original en inglés, mientras que el guitarrista Steve Vai aporta una versión adaptada del riff característico del tema.

Por su parte, Travis Barker, conocido por su trabajo con la banda Blink-182, añade una base de percusión más intensa que refuerza el ritmo del tema.

La principal diferencia con la versión original aparece en el segmento interpretado por J Balvin. El cantante escribió un nuevo verso en español que incorpora referencias al fútbol y al ambiente que rodea los torneos internacionales.

“El fútbol es nuestro idioma / Aquí todos somos mi gente”.

El artista señaló que buscó incluir en la canción el entusiasmo y la pasión que el fútbol genera en América Latina.

La canción busca reflejar la energía del fútbol

Balvin explicó que el deporte tiene un papel importante en la cultura de muchos países, incluido Colombia, y que su intención fue transmitir ese sentimiento en el himno.

“Nuestros momentos más grandes en la historia, de felicidad, giran en torno al deporte. El deporte tiene este poder de unir a todo un país y generar una vibra realmente positiva”, señaló.

El cantante agregó que la idea fue convertir la canción en un tema que pudiera escucharse tanto en estadios como en reuniones entre aficionados.

El videoclip tiene estética inspirada en anime

El lanzamiento de la canción estará acompañado por un videoclip dirigido artísticamente por McFlyy. El material visual utilizó una estética inspirada en el anime, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de la audiencia global del torneo.