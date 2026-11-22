La edición especial de Camila Fernández suma tres canciones, nueva portada y arreglos musicales en plataformas digitales para sus seguidores.

Camila Fernández anunció el estreno de la versión deluxe de Una Raya Más al Tigre, una edición especial que suma tres temas para cerrar el año y que ya está disponible en plataformas digitales, según compartió en sus redes sociales.

En el video donde contó el detrás de escena del lanzamiento, la cantante explicó que decidió convencer a su disquera para entregar un regalo musical a sus seguidores de cara a las fiestas de fin de año.

"Pues la verdad es que me quedé con ganas de enseñarles más canciones, son tres canciones más, que se las dejé ya para el final de año, para no dejarlos así sin regalo en los holidays, amiwis. Tenía que darles algo, entonces, pues, les quiero regalar estas canciones que hablamos con la disquera y los convencí para sacarlas y que ustedes las tengan en su celular, en su donde quiera que las quieran escuchar", relató.

Los tres temas nuevos y los adelantos en vivo

La intérprete reveló que los tracks incorporados a esta edición llevan por título Cómo y cuándo, Si va a doler que duela y Tu tiempo se acabó, señalando que dos de ellos ya han formado parte de su repertorio en presentaciones en vivo.

"Que dos de esas ya las he cantado en vivo en los shows, entonces, por si ya se saben más o menos las canciones. O les suena similar de que, ay, esta ya la he escuchado. Les di un preview, dices tú. Estoy viendo muy gringa, estoy hablando muchas cosas en inglés. Les di una probadita", comentó entre risas.

Además de las nuevas composiciones, Camila Fernández destacó que esta entrega presenta un arte renovado y nuevos arreglos musicales pensados para conectar con su público.