Lanza A.B. Quintanilla su tema 'Desenamorando'

El músico presentó su nuevo proyecto junto a Son's of Cumbia y desató especulaciones en redes por la silueta de una artista invitada.

El productor y músico A.B. Quintanilla III dio inicio a una nueva etapa en su carrera musical al anunciar el lanzamiento de su próximo sencillo titulado "Desenamorando".

El tema marca el comienzo de un nuevo proyecto en conjunto con su grupo Son's of Cumbia, prometiendo el regreso del ritmo que lo ha caracterizado en la industria tropical.

A través de sus redes sociales, el artista compartió la portada promocional del tema acompañada de un mensaje de entusiasmo para sus seguidores.

“Hoy empieza una nueva etapa musicalmente para mí... ‘DESENAMORANDO’ es la primera canción de mi nuevo proyecto junto a mi grupo Son’s of Cumbia. La Kumbia está de vuelta, ¡se los prometí!”. Agregó Quintanilla a su publicación.

Misterio sobre su primera invitada

Además del anuncio del tema, A.B. Quintanilla entusiasmó a su audiencia al revelar que la canción contará con una colaboración especial, manteniendo en secreto la identidad de la cantante mediante una silueta en la gráfica promocional.

El músico lanzó la pregunta “¿Quién creen que es la primera invitada?”, desatando rápidamente una ola de especulaciones entre sus fanáticos en la sección de comentarios.

Una gran cantidad de usuarios comenzó a señalar que la silueta misteriosa podría corresponder a la cantante argentina Cazzu, generando gran expectativa sobre esta posible alianza musical dentro de la cumbia.