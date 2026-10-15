'Lanterns' tendrá segunda temporada solo con un guion a la altura

Peter Safran adelantó que podría haber noticias antes de acabar el año, pero la continuidad dependerá de que la historia esté a la altura de la primera entrega

La segunda temporada de “Lanterns” dependerá de que su guion esté a la altura o supere la primera entrega, luego del éxito que representó el estreno de la serie, señaló Peter Safran, codirector de DC Studios.

El directivo indicó que las noticias sobre una posible continuación deberían llegar antes de que termine el año, aunque aclaró que la decisión estará sujeta a que los guionistas desarrollen una historia que pueda considerarse una sucesora digna de la primera temporada.

"Si somos capaces de crear lo que consideramos un sucesor digno de una primera temporada excelente y querida por el público, eso será lo que determine si habrá una segunda temporada", afirmó Safran.

Las declaraciones de Safran dejan claro que, pese a la recepción de la primera entrega, DC Studios todavía no ha confirmado una segunda temporada. La continuidad dependerá de la calidad de la historia que se desarrolle para los siguientes episodios.

La condición planteada por el codirector del estudio es que el nuevo guion consiga mantener el nivel de la primera temporada o superarlo, con una propuesta que esté a la altura de las expectativas del público.

Lanterns concluyó su primera temporada en octubre

Compuesta por ocho episodios, “Lanterns” se estrenó el pasado 16 de agosto y concluyó el 4 de octubre.

La serie sigue a John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, quien se une como aprendiz al veterano Linterna Verde Hal Jordan, encarnado por Kyle Chandler. Ambos investigan un asesinato en lo profundo de Estados Unidos.

El caso los conduce hasta un oscuro misterio que amenaza la seguridad de la Tierra. Durante la investigación, los protagonistas deben enfrentarse a peligros desconocidos y poner a prueba sus habilidades y lealtad, mientras descubren una conspiración que podría cambiarlo todo.

La audiencia de Lanterns alcanzó millones de espectadores

Antes del estreno del episodio final, Variety informó que el séptimo capítulo había alcanzado los siete millones de espectadores en Estados Unidos durante sus primeros tres días de disponibilidad.

Hasta ese momento, los episodios anteriores habían promediado más de 12 millones de espectadores por capítulo en Estados Unidos y cerca de 19 millones al incluir la audiencia internacional.

Estas cifras forman parte del contexto en el que DC Studios evalúa la continuidad de la producción, aunque Peter Safran señaló que la decisión final dependerá de que la historia de una posible segunda temporada esté a la altura de la entrega inicial.