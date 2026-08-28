Lando Norris llevará su historia a una docuserie

El campeón de Fórmula 1 tendrá una nueva docuserie de tres partes que mostrará aspectos de su vida dentro y fuera de las pistas

Prime Video prepara una nueva producción dedicada a Lando Norris, actual campeón mundial de Fórmula 1. La docuserie, que por ahora lleva el título de Lando, estará integrada por tres partes y llegará a la plataforma el próximo año.

El proyecto buscará mostrar una faceta diferente del piloto británico de 26 años, quien además de defender su campeonato permitirá un acceso amplio a distintos aspectos de su vida personal y a las actividades que realiza lejos de los circuitos.

La producción seguirá a Norris durante el verano y llegará hasta su cumpleaños número 27. Las cámaras mostrarán desde momentos de diversión durante unas vacaciones con amigos hasta encuentros más íntimos con su familia.

También formarán parte de la serie algunos de los momentos más importantes de su temporada, como la celebración de su primer Gran Premio ganado en el año, así como las consecuencias de convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Norris participa en el proyecto

El piloto aseguró que las grabaciones comenzaron hace algún tiempo y destacó que se ha involucrado directamente en el desarrollo de la producción. Según explicó, aunque suele compartir parte de sus actividades, esta serie permitirá al público conocerlo de una manera más cercana.

La historia también repasará sus primeros pasos en el automovilismo, desde que se puso al volante de un kart en Bristol. Entre sus referentes aparece el legendario Valentino Rossi, cuya influencia forma parte del relato sobre el camino que llevó a Norris hasta la máxima categoría.

Lando será producida por Box to Box Films. Tom Keeling, Warren Smith y Jon Smith participan como productores ejecutivos, mientras que Clare Little estará a cargo de la producción de la serie y Ben Phethean será el director.