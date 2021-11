Lalo Mora tiene prohibido acercarse a sus fans

Tras escándalo por tocamientos, el cantante Lalo Mora reveló que le tienen prohibido acercarse a sus fanáticas

Por: Luz Camacho

noviembre, 16, 2021 08:40

Tal parece que le leyeron la cartilla al cantante Lalo Mora luego del escándalo por los tocamientos a sus fans en meses pasados.

Y es que el cantante de música regional durante su presentación en el Domo Care, en Guadalupe, el fin de semana, evitó tener contacto con las mujeres.

El originario de Los Ramones, Nuevo León, fue abordado por varias fans durante el concierto y le pedían una fotografía, en un principio se negó diciendo: "No mamita, me tienen prohibido". Aunque no especificó quién le dio dicha indicación.

Una seguidora consiguió tomarse una foto con Lalo Mora, pero a comparación en ocasiones anteriores, "El Rey de Mil Coronas" mantuvo sus manos quietas. Otras fan aprovecharon también para sacarse la selfie con el cantante, quien repitió a modo de broma "Ojitos sí, manitas, no". Aunque las llegó a abrazar, el compositor de corridos como Laurita Garza no les realizó tocamientos por los que ha sido criticado.

Lalo Mora señalado de acoso en más de tres ocasiones

En más de tres ocasiones, Lalo Mora ha sido señalado de acariciar, besar o tocar indebidamente y sin consentimiento a varias de sus fans, lo que ha provocado la indignación de usuarios de redes sociales, artistas y políticos.

A través de redes sociales se han hecho virales videos donde se expone al intérprete manoseando y besando a sus fans.

En una de esas ocasiones, Lalo Mora le tocó el seno a una de sus seguidoras y después el cantante se había justificado.

"Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella", indicó entonces el controvertido músico de 74 años.

Pero a principios de noviembre Lalo Mora volvió a causar polémica al aparecer en un video tocando una vez más a una fan durante una presentación.

En el video aparece el compositor de 74 años de edad aprovechándose de la situación para agarrar el trasero de la fanática.