Lalo Mora se 'da el rol' por Las Vegas con 'Palomazo Norteño'

Lalo Mora protagonizó uno de los momentos más icónicos de la cultura norteña en Estados Unidos, luego de darse una vuelta sobre un autobús turístico por las calles de Las Vegas junto a sus reconocidos amigos.
Luego de su presentación "Palomazo Norteño" junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández "El Tigre Solitario", el exintegrante de los Cadetes de Linares compartió en redes sociales cómo "se echaba un palomazo" con su reconocido éxito "Ingrato Amor".
Sobre la unidad y en compañía de un bajo quinto y un acordionista, los íconos de la música norteña comenzaron a entonar esta canción, atrayendo la atención de los transeúntes, quienes se mostraban sorprendidos por la presencia de los artistas.
Algunos gritaban emocionados mientras trataban de captar el momento. Otros más gritaban "Viva México" mientras recorrían las calles de Nevada, en compañía del conductor regiomontano Iván Fematt "La Mole", quien los acompañó en este importante evento.
"Palomazo Norteño" nació en 2022, en el que los cuatro artistas cuentan con décadas de carrera, por lo que decidieron unirse en un solo show para interpretar éxitos como “Corazón de Oro”, "Apenas te Fuiste Ayer", "Aguanta Corazón" y "No hay novedad".
Esta presentación ofrece bromas y anécdotas que hacen que los asistentes se sientan parte de su grupo de amigos, como si fuese una "carnita asada".