VIE 14 FEB


Espectáculos

Laisha Wilkins desata polémica por comentario

Por: Rachel Acosta

05 Abril 2026, 20:10

Compartir
WhatsApp

Un comentario de Laisha Wilkins sobre inseguridad en México provocó reacciones divididas en redes y reavivó el debate sobre el tema

La actriz Laisha Wilkins se volvió tendencia luego de realizar un comentario sobre la violencia en México que incomodó a muchos usuarios.

Comentario genera incomodidad en redes

Durante una conversación, la también conductora cuestionó los destinos turísticos en Semana Santa, mencionando a Mazatlán en un contexto que fue percibido como delicado.

La frase hizo referencia a la inseguridad, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios consideraron el comentario fuera de lugar.

Mientras algunos defendieron su postura como una crítica social, otros señalaron que el tono no fue el adecuado para abordar un tema tan sensible.

El debate se intensifica en plataformas digitales

El momento rápidamente se viralizó, colocando a Laisha Wilkins en el centro de la conversación y reabriendo el debate sobre cómo se habla de la violencia en espacios públicos.

Comentarios