Lady Gaga y Shakira buscan entrar al Salón de la Fama

Las cantantes encabezan la lista de nominados al Songwriters Hall of Fame 2027, cuyos nuevos integrantes se anunciarán a principios del próximo año

Lady Gaga, Shakira, Boy George, Pink, Jack White y Sia figuran entre los artistas nominados para ingresar al Songwriters Hall of Fame en 2027, una institución que reconoce a los compositores cuyas canciones han dejado una huella significativa en la música popular.

La lista también incluye a Ne-Yo, Vince Gill, Debbie Harry y Chris Stein, integrantes de Blondie, así como a músicos de agrupaciones como America, ZZ Top y War. La selección contempla tanto a intérpretes que escriben sus propias canciones como a compositores que han creado éxitos para otros artistas.

Los nominados fueron anunciados el 5 de noviembre de 2026.

Los integrantes elegibles del organismo podrán votar hasta la medianoche del 14 de diciembre, horario del Este de Estados Unidos. Cada miembro tendrá la posibilidad de elegir hasta tres candidatos en cada una de las dos categorías.

Lady Gaga, Shakira y Boy George, entre los nominados

La categoría de intérpretes-compositores reúne a figuras de distintas generaciones y géneros musicales. Entre los nombres más reconocidos aparecen Lady Gaga, Shakira, Pink, Boy George, Jack White, Sia, Vince Gill y Ne-Yo.

También están nominados Debbie Harry y Chris Stein, integrantes de Blondie, así como Gerry Beckley y Dewey Bunnell, de America; Grandmaster Melle Mel; y los integrantes de ZZ Top y War.

La selección incluye a los siguientes artistas y agrupaciones:

Lady Gaga.

Shakira.

Pink.

Boy George.

Jack White.

Sia.

Vince Gill.

Ne-Yo.

Debbie Harry y Chris Stein, de Blondie.

Gerry Beckley y Dewey Bunnell, de America.

Grandmaster Melle Mel.

Frank Beard, Billy Gibbons y Dusty Hill, de ZZ Top.

Thomas Sylvester Allen, Harold Ray Brown, Morris B. Dickerson, Jerry Goldstein, LeRoy L. Jordan, Lee Oskar Levitin, Charles William Miller y Howard E. Scott, vinculados con War.

¿Quiénes son los compositores nominados que no son intérpretes?

El listado también reconoce a autores y productores que han escrito canciones para algunos de los nombres más importantes de la industria. Entre ellos se encuentra el dúo Boy Meets Girl, integrado por George Merrill y Shannon Rubicam, responsable de éxitos de Whitney Houston como I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) y How Will I Know.

Otra de las candidaturas corresponde a FGG Productions, el equipo formado por Bob Feldman, Jerry Goldstein y Richard Gottehrer. El grupo estuvo detrás de temas como My Boyfriend's Back, interpretado por The Angels, y I Want Candy, de The Strangeloves.

También aparecen Maurice Starr, reconocido por su trabajo con New Edition y New Kids on the Block, y el equipo británico Stock Aitken Waterman, integrado por Mike Stock, Matt Aitken y Pete Waterman. Entre las canciones asociadas con este trío se encuentran Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, y I Should Be So Lucky, de Kylie Minogue.

La categoría incluye además a Dan Wilson, compositor de Closing Time, de Semisonic, y Someone Like You, de Adele; así como a Toni Wine, autora vinculada con A Groovy Kind of Love, de Phil Collins, y Candida, de Tony Orlando.

En el terreno del R&B y el pop aparece Kandi Burruss, quien participó en la composición de No Scrubs, de TLC; Bills, Bills, Bills, de Destiny's Child, y It Makes Me Ill, de NSYNC.

También fueron nominados Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen, integrantes del equipo noruego Stargate, responsable de canciones como Irreplaceable, de Beyoncé, y Diamonds, de Rihanna.

El rapero y productor will.i.am completa esta parte de la lista. Su trabajo incluye temas de Black Eyed Peas, como Where Is the Love? e I Gotta Feeling, además de canciones que escribió o produjo para otros artistas, entre ellas OMG, de Usher, y Ordinary People, de John Legend.

Para el género country, uno de los nominados es Tom Douglas, autor de canciones como The House That Built Me, interpretada por Miranda Lambert, y Grown Men Don't Cry, de Tim McGraw.

Varios artistas vuelven a competir por un lugar en el Salón de la Fama

Algunos de los candidatos de 2027 ya habían aparecido en las listas de años anteriores. Entre ellos se encuentran Pink, Vince Gill, Boy George, Maurice Starr, Tom Douglas y los integrantes de Blondie y America.

También regresa Andreas Carlsson, compositor y productor sueco relacionado con éxitos como I Want It That Way, de Backstreet Boys; Bye Bye Bye, de NSYNC, y Waking Up in Vegas, de Katy Perry.

Otro de los candidatos que vuelve a aparecer es Pete Bellotte, conocido por su colaboración con Donna Summer en canciones como Hot Stuff, I Feel Love y Love to Love You Baby.

En tanto, Bob McDill, autor de clásicos country como Amanda, interpretada por Don Williams, y Everything That Glitters (Is Not Gold), de Dan Seals, suma seis apariciones en las papeletas de nominación durante los últimos 15 años.

¿Cuándo se conocerán los integrantes del Songwriters Hall of Fame 2027?

Los integrantes elegibles del Songwriters Hall of Fame tienen hasta la medianoche del 14 de diciembre de 2026, tiempo del Este, para enviar sus votos. Cada uno podrá seleccionar un máximo de tres candidatos de la categoría de compositores y otros tres de la sección de intérpretes-compositores.

Los nombres de quienes finalmente ingresarán a la institución se anunciarán a principios de 2027.

Fundado en 1969, el Songwriters Hall of Fame reconoce a los creadores de canciones populares que han contribuido de manera relevante a la música. Para ser elegible, un compositor debe contar con un catálogo destacado y haber cumplido al menos 20 años desde el lanzamiento comercial de una de sus canciones.

Entre las figuras que ya forman parte de la institución están Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, R.E.M., Steely Dan, Hillary Lindsey y Timbaland.

La generación de 2026 incluyó a Taylor Swift, Gene Simmons y Paul Stanley, de Kiss; Christopher Tricky Stewart, Alanis Morissette y Kenny Loggins. También ingresaron los compositores Terry Britten y Graham Lyle, responsables de What's Love Got to Do with It, de Tina Turner, y Walter Afanasieff, colaborador de Mariah Carey en All I Want for Christmas Is You.