Lady Gaga y Michael Polansky se convierten en padres

Lady Gaga y Michael Polansky dieron la bienvenida a su primer hijo, aunque mantienen en privado detalles como el nombre, sexo y nacimiento

Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres por primera vez, de acuerdo con reportes publicados por medios estadounidenses, que señalan la llegada de su primer hijo.

La pareja ha optado por mantener los detalles del nacimiento lejos de los reflectores. Hasta ahora no se ha informado públicamente el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta en que nació.

El nacimiento ocurre después de que la cantante diera señales de su deseo de convertirse en madre. En noviembre, durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, Gaga describió la maternidad como su “próximo papel protagónico”.

Lady Gaga y Polansky se conocieron a finales de 2019 durante una celebración por el cumpleaños del fundador de Napster, Sean Parker, amigo en común de ambos.

De acuerdo con Vogue, aquella primera conversación se prolongó durante varias horas.

La relación se hizo pública en febrero de 2020, cuando Gaga compartió en Instagram una fotografía junto al empresario durante una estancia en Florida.

Durante la pandemia de COVID-19, ambos estrecharon su relación mientras permanecieron juntos en Malibú. La cantante contó posteriormente que su madre llegó a considerar que Polansky podía ser la persona indicada para ella.

El compromiso se hizo público en París

Polansky le propuso matrimonio a Gaga en abril de 2024, aunque la pareja mantuvo el compromiso en privado durante varios meses.

La noticia trascendió públicamente durante los Juegos Olímpicos de París, cuando la intérprete presentó a Polansky ante el primer ministro francés, Gabriel Attal, como su prometido.

En marzo, Gaga señaló que ambos planeaban casarse “pronto”, aunque no proporcionó una fecha para la ceremonia. La cantante también ha expresado su intención de mantener los detalles de su vida personal alejados de la atención pública.

Además de ser pareja de la cantante, Michael Polansky ha colaborado con ella en distintos proyectos. El empresario forma parte de la junta de Haus Labs, la marca de cosméticos de Gaga.

También participó en la creación del álbum Mayhem, publicado por la artista, y colaboró específicamente en la canción “Blade of Grass”, una balada inspirada en el compromiso de ambos.

¿Quién es Michael Polansky?

Michael Polansky es un empresario, inversionista y ejecutivo del sector tecnológico. Estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Harvard y posteriormente desarrolló parte de su trayectoria profesional en el ámbito de las inversiones y las empresas tecnológicas.

Su carrera también está vinculada con Sean Parker. Desde 2008 ha trabajado con el empresario y actualmente se desempeña como CEO de Parker Group, organización que administra sus intereses empresariales, de inversión y filantrópicos.

Polansky participó además en la creación de Parker Foundation, Economic Innovation Group y el Parker Institute for Cancer Immunotherapy, organización enfocada en impulsar investigaciones relacionadas con el cáncer.

En el ámbito de la biotecnología, cofundó Outer Biosciences, compañía dedicada a la investigación de la piel y el desarrollo de bioactivos. También es fundador y socio gerente de Hawktail.

El nacimiento de su primer hijo coloca a Gaga y Polansky en una nueva etapa personal después de varios años de relación y más de dos años desde su compromiso.

A pesar de la atención que genera la vida de la cantante, ambos han decidido reservar para sí mismos buena parte de los detalles relacionados con su familia. Hasta el momento, sus representantes no han ofrecido información adicional sobre el recién nacido.