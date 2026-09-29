La Virgen de la Tosquera representará a Argentina en los Óscar

Argentina buscará regresar a las nominaciones después de que Argentina, 1985, de Santiago Mitre, llegara a la instancia final en 2023

La Virgen de la Tosquera fue elegida para representar a Argentina en la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional.

La producción, dirigida por Laura Casabé e inspirada en la obra de Mariana Enríquez, buscará avanzar en el proceso de selección de la Academia de Hollywood rumbo a la ceremonia de 2027.

La decisión fue tomada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que también había considerado a El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

El terror de Mariana Enríquez llega a la carrera por el Óscar

La película combina el terror sobrenatural con el despertar adolescente y el deterioro social que atravesaba Argentina durante el verano de 2001. Su guion, escrito por Benjamín Naishtat, adapta los cuentos El carrito y La virgen de la tosquera, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y comparten sentimientos por Diego, su amigo de toda la vida. La relación entre ellas cambia con la aparición de Silvia, una mujer mayor que atrae la atención del joven.

Impulsada por los celos y el deseo, Natalia se acerca a su abuela Rita, quien la introduce en prácticas relacionadas con la magia negra. A partir de ese momento, la cinta entrelaza la violencia, la frustración juvenil y los elementos sobrenaturales con el contexto de la crisis argentina.

La coproducción de Argentina, México y España está protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa. Desde su estreno en 2025, la película ha recorrido festivales internacionales y obtuvo varios reconocimientos, incluido el Gran Premio de la Competencia Argentina en el BAFICI.

También representará a Argentina en los Goya

A principios de septiembre, La virgen de la tosquera también fue seleccionada como representante argentina para competir por un lugar en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.

Su elección para los Óscar no significa que ya se encuentre nominada. La cinta deberá competir con las producciones enviadas por otros países, ingresar primero a la lista corta y posteriormente quedar entre las cinco finalistas de la categoría de Mejor Película Internacional.

Argentina buscará regresar a las nominaciones después de que Argentina, 1985, de Santiago Mitre, llegara a la instancia final en 2023.

El país ha ganado dos veces la estatuilla internacional: con La historia oficial, de Luis Puenzo, y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

La 99.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, fecha en la que se conocerá si la cinematografía argentina logra sumar un nuevo reconocimiento internacional.