La vida de Julie Andrews será homenajeada en documental

El proyecto, que se estrenará en 2027, ofrecerá un recorrido por la carrera de una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento

La vida y trayectoria de Julie Andrews llegará a Disney+ con un nuevo documental dirigido y producido por RJ Cutler, reconocido por trabajos como Billie Eilish: The World's A Little Blurry y Martha.

El proyecto, que se estrenará en 2027, ofrecerá un recorrido por la carrera de una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento, desde sus primeros pasos en los escenarios británicos hasta convertirse en una estrella internacional.

De acuerdo con la descripción oficial, el documental presentará una mirada íntima a la vida de Andrews, explorando los momentos que marcaron su camino profesional y personal, incluyendo etapas de éxito, dificultades, reinvención y fortaleza.

La producción incluirá imágenes de archivo inéditas y nuevas entrevistas en las que la actriz y cantante reflexionará sobre una carrera que ha influido en varias generaciones.

Julie Andrews es reconocida mundialmente por sus interpretaciones en películas como Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas y El diario de la princesa, producciones que consolidaron su legado dentro del cine y la cultura popular.

RJ Cutler encabeza el proyecto

El documental será dirigido y producido por RJ Cutler, quien destacó la importancia de contar la historia de una figura que, además de su talento artístico, ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su vida.

"Julie Andrews no es simplemente una artista querida. Es un referente cultural, una figura intrínsecamente ligada a la forma en que generaciones enteras comprenden la alegría, la resiliencia y la gracia", señaló el director.

Cutler explicó que la producción busca mostrar aspectos menos conocidos de la actriz y revelar a la persona detrás de la imagen pública que durante décadas ha acompañado a millones de espectadores.

"Sentarme con Julie, adentrarme en su mundo interior, observarla reflexionar sobre una vida que ha marcado tantas otras fue una experiencia que atesoraré para siempre", agregó.

Producción a cargo de This Machine

El documental será producido por RJ Cutler junto con Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane. Mark Blatty participará como productor ejecutivo.

La producción estará a cargo de This Machine, compañía perteneciente a Sony Pictures Television.

Disney+ informó que tanto el título oficial como la fecha exacta de lanzamiento serán anunciados posteriormente.