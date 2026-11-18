La cinta de Ánima Estudios rebasó los registros de La dictadura perfecta, Un gallo con muchos huevos, Ya veremos y Cásese quien pueda

La venganza del Charro Negro alcanzó 4.3 millones de espectadores en México y se colocó en el séptimo lugar de las películas nacionales más vistas de los últimos 40 años, de acuerdo con cifras difundidas por Videocine. La producción animada consiguió la marca en menos de un mes de exhibición, superando la asistencia de varias comedias que habían mantenido su posición durante años.

La animación mexicana gana terreno en el ranking

Con ese acumulado, la cinta de Ánima Estudios rebasó los registros de La dictadura perfecta, Un gallo con muchos huevos, Ya veremos y Cásese quien pueda. También se posicionó como la película mexicana con mayor asistencia del periodo posterior a la pandemia.

El crecimiento comenzó desde su primer fin de semana: durante sus cuatro días iniciales reunió aproximadamente 1.45 millones de espectadores y recaudó 93.65 millones de pesos. Esa apertura superó ampliamente los cerca de 29 millones de pesos con los que debutó su antecesora en 2018.

El séptimo puesto corresponde exclusivamente a asistencia. Las clasificaciones por dinero recaudado utilizan una medición diferente y están influidas por los cambios en el precio de los boletos entre un año y otro.

Leo San Juan enfrenta a los enemigos de su pasado

Dirigida por Marvick Núñez, la octava película de la franquicia Las Leyendas recupera al Charro Negro como antagonista de Leo San Juan. Esta vez, el villano libera a criaturas que el protagonista había derrotado y dirige su amenaza contra Nando, su hermano.

La historia reúne nuevamente al grupo de amigos e incorpora el regreso de figuras como La Llorona y el Chupacabras. Entre los personajes que vuelven también están Teodora Villavicencio, Xóchitl Ahuactzin y Evaristo.

El reparto de voces incluye a Benny Emmanuel, Emilio Treviño, Mayté Cordeiro, Erick Elías, Annie Rojas y Eduardo España. La producción cuenta con música original de Leoncio Bon Lara y clasificación A.

Los 4.3 millones de asistentes ya superan los cerca de 2.4 millones que reunió la entrega de 2018, hasta entonces una de las principales referencias comerciales de la saga. La nueva película continúa en exhibición, por lo que su acumulado todavía puede crecer.