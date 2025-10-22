La Tigresa del Oriente lanza cover en español de 'Thriller'

La cantante peruana lanzó un cover en español del tema de 1982 con su estilo excéntrico, rodeada de zombies y homenajeando al 'Rey del Pop'

La Tigresa del Oriente ha vuelto a encender las redes con un lanzamiento inesperado, pero muy acorde a las fechas de octubre, más precisamente Halloween, pues a solo 10 días para el Día de Brujas sorprendió a sus seguidores con un homenaje a Michael Jackson.

Este video homenaje al "Rey del pop" se trata de una versión en español del clásico tema "Thriller", el cual adaptó al estilo "selvático" que la caracteriza.

La Tigresa del Oriente cantando Thriller. Nada más que agregar, disfruten. pic.twitter.com/tHUEFdkiFu — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 21, 2025

La canción fue publicada en su cuenta oficial de TikTok, y en esta combina la atmósfera oscura del éxito de 1982 con su toque humorístico y excéntrico.

Este lanzamiento no llegó por casualidad, pues La Tigresa eligió estrenar este cover a pocos días de Halloween, fecha a la cual rinde tributo y que la cantante peruana también utilizó para rendir homenaje a Michael Jackson.

En el video se parecía a la artista en un cementerio rodeada de bailarines disfrazados de zombies, igual que el video original del "Rey del pop", pero a diferencia de Michael, La Tigresa porta un vestuario y maquillaje con detalles a su lado felino.

Este cover fue grabado en Lima y la selva de Perú y contó con la participación de los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Alvarez y Bryan Montoya.