La revelación de Kike destapa pasado tóxico con Adrián Marcelo

La Granja VIP detonó una revelación inesperada: Kike aseguró que Adrián Marcelo intentó dejarlo sin trabajo por ego y ambición.

La tensión dentro de La Granja VIP no terminó con la polémica traición en la que Sergio Mayer Mori desobedeció una indicación de Adal Ramones: el clima siguió cargado durante la fiesta posterior, donde sorpresivamente surgió una revelación que encendió el debate en redes.

En una charla privada con Mayer Mori y Omahi, Kike Mayagoitia confesó que Adrián Marcelo lo traicionó cuando ambos coincidieron profesionalmente. El conductor aseguró que esa situación lo marcó profundamente en su carrera y que él mismo no supo realmente lo ocurrido hasta que el propio Adrián lo admitió tiempo después en otro reality.

“Me quiso dejar sin chamba. Fue por ego, por querer quedarse él solo con el proyecto y la ambición del programa”, expresó Kike, quien recordó que incluso lo apoyó en diferentes momentos, lo defendió y, según su relato, evitó que tuviera consecuencias laborales más graves.

El presentador aclaró que él nunca tuvo un conflicto personal con Adrián y que la relación entre ambos llegó a ser buena. Además reveló que fue él quien proporcionó el contacto para que Adrián recibiera una oferta de participación en otro reality.

Kike expresó que, aunque en su momento fue doloroso descubrir la supuesta traición, con el tiempo agradeció que no hubiera escalado: “Dios me protegió”, aseguró.

Esta revelación se convirtió rápidamente en tema principal de conversación entre la audiencia, reforzando la percepción de que La Granja VIP se ha convertido en un espacio donde los conflictos del pasado encuentran nueva exposición mediática… y nuevas repercusiones.