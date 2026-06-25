La reina del Flow llega a México tras éxito e Colombia

La producción, ganadora de un Emmy Internacional y una de las series en español más vistas de Netflix, dará el salto de la pantalla a los escenarios

Los seguidores de La Reina del Flow tienen motivos para celebrar. Durante una entrevista por zoom con parte del elenco de la exitosa serie colombiana, se confirmó que el fenómeno televisivo llegará a México con un espectáculo en vivo que promete revivir los momentos más emblemáticos de la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow sobre el escenario.

La producción, ganadora de un Emmy Internacional y una de las series en español más vistas de Netflix, dará el salto de la pantalla a los escenarios con una experiencia que combinará música en vivo, actuaciones, narrativa y una puesta en escena de alto impacto. El objetivo es transportar al público al universo musical que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

Entre los artistas que formarán parte del espectáculo destacan Carlos Torres, Majo Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres, quienes darán vida nuevamente a los personajes que marcaron la trama. Cada presentación estará acompañada por los temas más representativos de la serie, convertidos ya en himnos para sus fanáticos.

El show llega a México después de una exitosa gira por España, donde registró llenos totales, incluido un histórico sold out en el Movistar Arena de Madrid. Gracias a esta respuesta del público, La Reina del Flow se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos y musicales más importantes de habla hispana.

Los asistentes podrán cantar éxitos como “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos Perdiendo el Tiempo” y “Que Arda el Fuego”, en un espectáculo diseñado para combinar nostalgia, emoción y la energía que convirtió a la serie en un fenómeno global.

Las fechas confirmadas para México son el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, el 16 de octubre en la Arena Guadalajara y el 18 de octubre en la Arena Monterrey. Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos y en las taquillas de las respectivas arenas.

Información por Rachel Acosta.