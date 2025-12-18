La red social 'YouTube' empezará a transmitir los Óscars en 2029

Los premios Óscars han dado un paso adelante hacia el mundo del streaming al permitir que sus ceremonias de entrega sean transmitidas por esta plataforma

La ceremonia de entrega de los Premios Óscar se retransmitirá gratis y a nivel mundial por YouTube a partir de 2029, tras un acuerdo alcanzado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la plataforma digital.

El convenio tendrá una duración inicial de cinco años, de 2029 a 2033, y entrará en vigor con la 101 edición de los premios.

Más que la gala principal

El acuerdo no se limita a la ceremonia central.

También incluirá la alfombra roja, el Governors Ball, el anuncio de nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de premios científicos y técnicos, así como otros eventos vinculados a los Óscar.

Además, YouTube albergará entrevistas, contenidos educativos sobre cine, programas especiales y podcasts relacionados con la Academia.

Audiencia global y accesibilidad

Con esta alianza, los Óscar podrán alcanzar una audiencia potencial de 2,000 millones de personas, correspondientes a los usuarios con acceso a YouTube, y contarán con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, ampliando su alcance internacional.

La iniciativa Google Arts & Culture permitirá el acceso digital a exposiciones y programas del Museo de la Academia, así como a la Colección de la Academia, la más grande del mundo en temática cinematográfica, con más de 52 millones de piezas.

Reacciones

“Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar”, expresaron la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar “son una de las instituciones culturales esenciales que premian la excelencia narrativa y artística”.