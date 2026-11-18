Los Hamilton Behind the Camera Awards reconocieron a los equipos creativos de 'La Odisea', 'Dune: Parte Tres' y otras producciones

Las personas responsables del trabajo detrás de cámaras de algunas de las producciones cinematográficas más destacadas del año fueron reconocidas durante la edición 15 de los Hamilton Behind the Camera Awards, organizados en colaboración con la revista Variety.

La ceremonia se realizó el viernes 13 de noviembre en Los Ángeles y reunió a actores, directores y profesionales de la industria para distinguir a quienes contribuyen a dar forma a las películas desde áreas como fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, edición y composición musical.

Entre las producciones reconocidas estuvieron "La Odisea", "Dune: Parte Tres", "Michael", "The Invite", "Club Kid", "La Bola Negra", "Paper Tiger", "Wicker", "The Debut" y "Wild Horse Nine". El evento fue conducido por el actor y comediante Asif Ali.

Denis Villeneuve reconoce el trabajo de Linus Sandgren en 'Dune 3'

Uno de los momentos destacados fue la entrega del premio a mejor fotografía a Linus Sandgren por su trabajo en "Dune: Parte Tres". El reconocimiento fue presentado por el director Denis Villeneuve, quien elogió la capacidad creativa del cinematógrafo y su contribución a la identidad visual de la franquicia.

Villeneuve lo describió como un profesional excepcional y destacó su sensibilidad artística, además de su pasión por el cine.

Al recibir el galardón, Sandgren explicó que el equipo colaboró con Atlas Lens para desarrollar lentes Imax de gran formato diseñados especialmente para la película. También detalló que utilizaron distintos soportes y formatos durante el rodaje, desde película Imax de 65 milímetros hasta tecnología digital, 16 milímetros y blanco y negro.

El director, según relató Sandgren, lo retó a buscar soluciones creativas para conseguir las emociones que quería transmitir en cada escena.

El equipo de sonido de 'La Odisea' recibe reconocimiento

El premio de sonido fue para Willie Burton, Craig Henighan, Gary A. Rizzo y Kevin O'Connell por su trabajo en "La Odisea". El actor Matt Damon fue el encargado de presentar la distinción y recordó que gran parte de los sonidos de la película fueron creados de manera orgánica.

Damon también comentó que no tuvo que volver a grabar ninguna de sus líneas de diálogo durante la posproducción.

Durante su discurso, Henighan agradeció a los especialistas que participaron en el proceso, entre ellos artistas de efectos de sala, editores de diálogo y sonido, así como mezcladores de audio. Destacó que el resultado fue producto del esfuerzo conjunto de todo el equipo.

'Michael', 'The Invite' y otras películas también fueron premiadas

La diseñadora de vestuario Marci Rodgers obtuvo el reconocimiento por su trabajo en "Michael", película cuyo premio fue presentado por Jaafar Jackson. Rodgers recordó que desde joven admiraba el trabajo artístico de Michael Jackson y que diseñar su vestuario era uno de sus sueños.

Por su parte, Rashida Jones y Will McCormack fueron distinguidos por el guion de "The Invite". La actriz Tracee Ellis Ross presentó el premio y destacó la relación profesional que ambos mantienen desde hace casi dos décadas.

En la categoría de diseño de producción, Anne Ross fue reconocida por "The Debut", distinción que le entregó el cineasta Jesse Eisenberg. Scott Morris recibió el premio de edición por "Paper Tiger", presentado por Miles Teller.

El apartado de peluquería y maquillaje reconoció a Joe Dunckley por "Wicker". Alexander Skarsgård presentó el galardón y destacó el trabajo de transformación que permitió convertirlo en un hombre de mimbre mediante prótesis y técnicas de diseño.

Diego Quecano fue premiado como responsable de utilería por "Club Kid", mientras que Martin McDonagh recibió el reconocimiento a dirección por "Wild Horse Nine", entregado por John Malkovich.

Raül Refree recibe el premio por la música de 'La Bola Negra'

El reconocimiento a mejor banda sonora fue para el compositor español Raül Refree por "La Bola Negra". La cantante Judeline presentó el premio y destacó la manera en que la música de la película transforma el significado de la canción "Soldadito Español", al llevarla hacia una interpretación más íntima sobre la tristeza y la soledad de la guerra.

Refree explicó que trabajó durante años con los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, en el desarrollo musical de la película. Incluso comenzó a componer antes de que el guion estuviera terminado, con el propósito de aportar ideas que acompañaran el proceso creativo.

Los Hamilton Behind the Camera Awards reconocen anualmente a los profesionales que trabajan detrás de las producciones cinematográficas y cuya labor resulta fundamental para llevar las historias a la pantalla.