‘La Odisea’ rompe récord y domina taquilla de Universal

‘La Odisea’, de Christopher Nolan, recaudó 1,680 millones de dólares y se convirtió en la cinta más taquillera de Universal.

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, alcanzó un nuevo récord al convertirse en la producción más taquillera en los 114 años de historia de Universal Pictures.

El estudio confirmó este sábado que la cinta llegará a una recaudación estimada de 601.2 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana, mientras que sus ingresos internacionales ascienden a mil 83 millones de dólares.

Con ambas cifras, la película suma aproximadamente mil 680 millones de dólares en la taquilla mundial, además de acumular diversos récords desde su estreno.

Nolan consigue otro récord en su carrera

La producción representa el mayor éxito de taquilla en la trayectoria de Nolan, al superar los resultados obtenidos por El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace.

La cinta recuperó además el primer lugar de la taquilla durante su octavo fin de semana en cartelera, una muestra del alcance que ha mantenido desde su estreno.

La película fue producida por Nolan y Emma Thomas a través de su compañía Syncopy, con Thomas Hayslip como productor ejecutivo.

Una película basada en una historia milenaria

La Odisea parte de una propiedad intelectual con aproximadamente 3 mil años de antigüedad, pero sus resultados en taquilla la colocan entre las producciones más exitosas de los últimos años.

La película se convirtió en la primera producción que no es una secuela en superar los mil millones de dólares en recaudación internacional desde 2009.

También se posicionó como la película clasificación R con mayores ingresos de la historia y como la producción que más dinero ha recaudado en salas IMAX.

El éxito de La Odisea también representa un importante logro para Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment.

Langley incorporó a Nolan a Universal después de su salida de Warner Bros. en 2021. Esa decisión abrió el camino para Oppenheimer, ganadora del Óscar a mejor película, y ahora para La Odisea, considerada candidata a repetir ese reconocimiento.

“Lo que Chris y Emma [Thomas] ha n creado pasará a la historia como una de las películas más ambiciosas y brillantemente realizadas de todos los tiempos. Un acontecimiento generacional que revitaliza la experiencia cinematográfica”, declaró Langley.

Universal domina la taquilla en 2026

Los resultados obtenidos durante este fin de semana también consolidan el dominio de Universal en la taquilla mundial de 2026.

El estudio encabeza a las compañías cinematográficas con una participación de mercado del 26 por ciento y una recaudación cercana a los 5 mil millones de dólares en lo que va del año.

Universal se convirtió además en el primer estudio en superar los 4 mil millones de dólares en ingresos de taquilla mundial durante 2026.

En el mercado internacional, también fue la primera compañía en rebasar los 3 mil millones de dólares recaudados durante este año.

Con La Odisea al frente de sus resultados, Universal suma así uno de los mayores éxitos de su historia y fortalece su posición como líder de la taquilla cinematográfica en 2026.