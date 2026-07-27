'La Odisea' recauda US$87 millones en su segundo fin de semana

Con $128.3 millones de dólares procedentes de salas internacionales, “La Odisea” ha recaudado un estimado de $639.6 millones de dólares a nivel mundial

"La Odisea" continúa como éxito en taquillas al recaudar aproximadamente 87 millones de dólares en ventas durante su segundo fin de semana.

Esto se podría considerar "apenas" una caída del 30% a lo registrado en la semana de estreno. Sin embargo, se califica como el mejor segundo fin de semana para el cineasta Christopher Nolan, quien no había logrado estas cifras desde "Batman: El Caballero de la Noche" en 2008.

Analistas afirman que el fin de semana vivido para la entrega de Nolan es uno de "ensueño".

"Ese sería un fin de semana de estreno impresionante para cualquier película. Esto es una prueba del torrente de emoción y entusiasmo que el público está mostrando por la más reciente epopeya de Christopher Nolan".

Con $128.3 millones de dólares procedentes de salas internacionales, “La Odisea” ha recaudado un estimado de $639.6 millones de dólares a nivel mundial.

Al igual que el fin de semana pasado, gran parte de esa suma proviene de pantallas premium de gran formato. Solo las pantallas IMAX representaron $48 millones de dólares de la recaudación global este fin de semana.

Analistas a la expectativa de la siguiente semana con llegada de 'Spider-Man: Brand New Day'

No hubo una competencia nueva significativa este fin de semana ni el anterior, según analistas. Pero la situación podría cambiar.

El próximo fin de semana el público podrá disfrutar de “Spider-Man: Brand New Day”, donde también participan los actores Tom Holland y Zendaya.

Algunos afirman que “El Hombre Araña" podría lograr el mayor fin de semana de estreno del año. Aún así, la película de Nolan mantendrá la mayoría de las pantallas IMAX durante las próximas semanas.

El segundo y el tercer lugar fueron para estrenos de “Moana”, con $10.5 millones de dólares, y “Toy Story 5” con $10 millones.