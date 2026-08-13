'La mejor noche': Travis Kelce habla de su boda con Taylor Swift

Kelce rompió el silencio sobre su reciente boda con Taylor Swift y aseguró que la celebración se convirtió en uno de los momentos más especiales de su vida

Travis Kelce rompió el silencio sobre su reciente boda con Taylor Swift y aseguró que la celebración se convirtió en uno de los momentos más especiales de su vida.

El jugador de los Kansas City Chiefs habló con los medios durante los entrenamientos previos a su decimocuarta temporada en la NFL. Aunque la conversación estaba centrada en el futbol americano, los reporteros aprovecharon para preguntarle sobre su matrimonio.

Kelce describió la celebración como “la mejor noche de mi vida” y agradeció a todas las personas que acudieron para acompañarlos en ese momento.

Kelce y Swift se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada que contó con la presencia de más de mil invitados.

Entre los asistentes estuvieron Julia Roberts, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Tom Hanks, Zoë Kravitz, Steven Spielberg, Bradley Cooper y Gigi Hadid, además de numerosas figuras del entretenimiento, la música y el deporte.

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler. Austin Swift, hermano de Taylor, fue el padrino de la cantante, mientras que Jason Kelce desempeñó ese papel para su hermano Travis.

Durante la recepción también se presentaron Paul McCartney y Stevie Nicks.

Casarse en el Madison Square Garden cumplió su sueño

Para Kelce, la elección del lugar tuvo un significado especial. El jugador recordó que desde pequeño soñaba con asistir a un partido de playoffs de los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Sin embargo, durante la temporada pasada no pudo acudir a uno de esos encuentros debido a que se encontraba en un minicampamento de entrenamiento. Taylor Swift sí estuvo presente en uno de los partidos.

Por ello, celebrar su boda en el emblemático recinto deportivo representó una manera inesperada de cumplir aquel deseo de infancia.

“Fue genial cumplir mi sueño de infancia de estar en ese recinto, la meca de todos los escenarios deportivos”, señaló Kelce.

Kelce agradeció la privacidad de la celebración

El jugador de los Chiefs también reconoció a los propietarios del Madison Square Garden por permitirles realizar una celebración privada en el recinto.

Kelce explicó que tanto él como Swift buscaban mantener la boda en un ambiente reservado, pese a la presencia de una gran cantidad de invitados y celebridades.

El futbolista aseguró que el lugar resultó perfecto para la ocasión y hasta destacó con humor uno de los detalles que más disfrutó durante la celebración: el aire acondicionado del recinto.

Después de compartir algunos detalles sobre su matrimonio, Kelce volvió a enfocarse en su preparación con los Kansas City Chiefs para la temporada 2026 de la NFL.

El ala cerrada afrontará su decimocuarta temporada con el equipo, mientras deja atrás una temporada baja marcada por su boda con Taylor Swift.

Aunque el jugador no reveló demasiados detalles sobre la ceremonia, sus declaraciones dejaron claro que el enlace en el Madison Square Garden representa uno de los momentos más importantes de su vida.