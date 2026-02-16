La Mafia sorprende en palenque de Monterrey con invitados

El vocalista Oscar De La Rosa agradeció el respaldo del público y destacó la importancia de la gira, con la que conmemoran varias décadas dentro de la industria

La agrupación texana La Mafia se presentó este viernes en el palenque de Monterrey, donde logró reunir a cientos de seguidores que disfrutaron de un espectáculo cargado de nostalgia, ritmo y momentos especiales. El concierto formó parte de su gira “Epic Tour 46”, con la que celebran su trayectoria dentro de la música regional y texana.

Desde los primeros minutos del show, el público respondió con entusiasmo a los temas más representativos de la agrupación, consolidando una noche marcada por la cercanía con sus fans y la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Alicia Villarreal sorprende durante el concierto

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la aparición sorpresa de la cantante Alicia Villarreal, quien subió al escenario para acompañar a la banda en una colaboración que generó la ovación de los asistentes. La participación de la intérprete añadió un toque especial al espectáculo y reforzó la conexión con el público regiomontano.

La cantante compartió escenario con la agrupación durante algunos temas, lo que generó gran emoción entre los asistentes, quienes no esperaban su participación en el concierto.

Big Javy también se suma al festejo musical

La sorpresa no terminó ahí, ya que posteriormente Big Javy, vocalista de Grupo Inspector, también apareció en el escenario para interpretar canciones junto a La Mafia, elevando aún más el ambiente del recinto y provocando la participación del público.

La colaboración entre los artistas fue uno de los momentos más celebrados de la noche, combinando estilos musicales que fueron bien recibidos por los asistentes.

La Mafia celebra su trayectoria con el “Epic Tour 46”

Durante el evento, el vocalista Oscar De La Rosa agradeció el respaldo del público y destacó la importancia de esta gira, con la que conmemoran varias décadas dentro de la industria musical. El cantante señaló que el tour representa una etapa significativa para la agrupación, además de reconocer el apoyo que reciben de sus seguidores en distintas partes del mundo.

La presentación en Monterrey forma parte de una serie de conciertos con los que la banda busca reencontrarse con su público, manteniendo vigente su legado musical y su conexión con nuevas generaciones de fans.